Niente Inter e Juventus: blitz Bayern Monaco per il colpo in Serie A

Concorrenza dalla Germania: il Bayern Monaco è pronto a beffare sia Juventus che Inter. Il punto sul calciatore che piace davvero a tutti

Sarà un’estate calda per molti difensori. Juventus, Inter e Milan sono a caccia di rinforzi per sistemare la retroguardia in vista di possibili addii. I bianconeri, come più volte raccontato, potrebbero essere chiamati a sostituire de Ligt: l‘idea sarebbe infatti quella di rinnovare il contratto dell’olandese e cederlo ad una cifra importante, superiore ai 70-80 milioni di euro.

D’altronde le pretendi non mancano, dal Chelsea, passando per il Barcellona. I rossoneri, invece, potrebbero salutare Romagnoli, che non ha ancora rinnovato il proprio accordo, in scadenza il prossimo 30 giugno. I nerazzurri non hanno ancora deciso cosa fare con de Vrij, protagonista in negativo nel derby, che sta vivendo una fase calante della sua carriera. In caso di addio andrà chiaramente sostituito adeguatamente.

Se il nome in cima la lista del Milan è quello di Sven Botman – è in programma un summit tra l’entourage dell’olandese e la dirigenza rossonera – le attenzioni di Inter e Juventus sono rivolte soprattutto in Italia e più precisamente a Torino.

Il nome cerchiato in rosso è quello di Bremer, che da poco ha rinnovato con il club granata. Anche i rossoneri sono stati interessati al giocatore di Cairo, ma tutto lascia pensare che la sua destinazione sia un’altra.

Come detto nerazzurri e bianconeri sono pronti a far sul serio, per un calciatore che ha dimostrato di essere pronto al salto di qualità. Il prolungamento di contratto non porterà ad una sua permanenza sotto la guida di Juric, ma permetterà al Torino di guadagnare bene dalla sua cessione.

Calciomercato Juventus e Inter, concorrenza agguerrita per Bremer

Ma Bremer è davvero un profilo che piace parecchio in giro per l’Europa. Al calciatore si sono interessate anche Chelsea, Tottenham e Newcastle in Inghilterra ma anche l’Atletico Madrid sta pensando a lui. Juventus e Inter – stando a quanto riportato in Germania da ‘Kicker’ – dovranno fare attenzione anche al Bayern Monaco: sarebbe il brasiliano il preferito. Più indietro altri profili come Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Matthijs de Ligt, Nico Schlotterbeck e Matthias Ginter.