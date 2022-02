Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare il roboante successo del Milan ai danni della Lazio in Coppa Italia

Un Milan strepitoso a San Siro. I rossoneri calano il poker contro la Lazio e conquistano nettamente la semifinale di Coppa Italia, dove ad attenderli ci sarà niente di meno la cugina Inter. Il doppio derby si prospetta a dir poco infuocato.

Mister Pioli è intervenuto nel post partita per commentare il successo ottenuto. Le sue parole ai microfoni di ‘Sportmediaset’: “Abbiamo saputo sfruttare la vittoria del derby, che ci ha dato energia, fiducia e convinzione. La squadra ha giocato bene ed è rimasta sul pezzo con qualità per tutti i 90 minuti“.

GIROUD: “La schiena, la caviglia e altri problemi gli hanno causato diverse difficoltà all’inizio. La sua condizione ora è migliorata sia fisicamente che mentalmente. Parliamo di un attaccante forte, ma stasera l’importanza maggiore va al lavoro di tutta la squadra. Dobbiamo continuare ad essere pericolosi così“.

DERBY: “Si tratta di sfide particolari da preparare, ma gli stimoli sono elevati. Entrambe vorranno portare a casa la finale, noi daremo il massimo“.

SAMPDORIA: “Dovremo fare attenzione alla Sampdoria, Giampaolo sta lavorando bene. La corsa dobbiamo farla su noi stessi, migliorando i punti dello scorso campionato. Poi le altre faranno il loro, noi non possiamo determinarlo“.

IBRA: “Come sta vivendo il momento? È molto sofferente, perché nel momento cruciale della stagione vorrebbe dare una mano ai compagni. Lo sta facendo comunque con il suo carisma. L’augurion è di riaverlo a disposizione il più presto possibile. Le sue qualità e i suoi gol ci servono“.

Pioli ha parlato anche in conferenza stampa.

Vittoria segnale – “Impossibile avere la pancia piena per un gruppo motivato, giovane e ambizioso come il nostro. Non abbiamo concluso nulla ancora. E’ un segnale importante di maturità e consapevolezza che abbiamo dato. Abbiamo approfittato della vittoria del derby per mettere più energia, più lucidità, per mettere più forza. Abbiamo messo in campo un’energia importante, data anche dai nostri tifosi. Tutto questo ha fatto sì che la partita venisse affrontata nei miglior dei modi. E’ sembrata facile? Noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo preparato. Abbiamo fatto la partita e meritato di vincere“.

Doppio derby – “Mi aspetto un’Inter più arrabbiata ma saremo determinati anche noi. Mi aspetto due sfide molto difficili ed equilibrate come quelle di campionato. Abbiamo dimostrato di poterli battere e ce la giocheremo“.

Maledizione della nove cancellata – “Come si fa quando ci sarà nuovamente Ibra? Quando torna saremo più forti, avremo più risorse. Spero che torni presto perché è importante anche cambiare la squadra nel corso del match. Oggi abbiamo rivisto Tomori e Rebic“.

Recupero Tomori – “I tifosi sono intelligenti e sanno riconoscere le qualità tecniche e morali del giocatori. Hanno capito chi è Tomori. Sono contento che abbia recuperato, ha caratteristiche importanti per noi, anche se Kalulu e Gabbia hanno fatto bene“.

Crescita Leao – “Oggi Rafa ha fatto tutto. Se stai dentro la partita non fatichi nemmeno quando rincorri gli avversari. Se tutti lavorano così siamo competitivi e possiamo giocarcela con chiunque“.

Tonali – “Quando c’è un giocatore ammonito giocare diventa pericoloso. Averlo fatto riposare un po’ è stato sicuramente una cosa giusta“.

Brahim Diaz – “Non esiste un giocatore al mondo che possa mantenere la propria condizione al 100% per nove mesi. Ha avuto delle difficoltà, ora ha la gamba brillante ma ha sempre lavorato bene con la squadra“.

Piccole da battere – “Bisogna vincere tante partite. Domenica sarà un match importante per chiudere questa settimana nel miglior dei modi“.