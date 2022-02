Infortunio Bastoni | Il messaggio per i tifosi dell’Inter

L’Inter ha annunciato l’entità dell’infortunio di Alessandro Bastoni, il difensore ha lasciato un messaggio ai tifosi sui social

In una serata importante e molto positiva per i nerazzurri, come è stata quella di ieri con la vittoria contro la Roma in Coppa Italia, è arrivata anche una brutta tegola: l’infortunio di Bastoni.

In mattinata l’Inter ha annunciato tramite un comunicato ufficiale l’entità dell’infortunio, che si va ad aggiungere alla squalifica di due giornate comminata al centrale della Nazionale e lo terrà fuori contro il Napoli. Molto difficile, poi, appare la sua presenza contro il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale, mentre per la partita di ritorno ci sono più speranze. Questo pomeriggio, dopo il comunicato del club meneghino, Bastoni ha voluto rassicurare i tifosi postando un messaggio sul proprio profilo ‘Instagram’: “I’ll be back soon”. Tornerò presto, una promessa a cui anche Simone Inzaghi tiene moltissimo.