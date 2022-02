Inter, UFFICIALE tegola per Inzaghi: i tempi di recupero

La vittoria di ieri in Coppa Italia contro la Roma ha lasciato strascichi anche per ciò che concerne l’infermeria. Le condizioni di un titolare

Vittoria per 2-0 per l’Inter nella sfida di Coppa Italia di ieri contro la Roma di Josè Mourinho. Decisive le reti di Edin Dzeko e Alexis Sanchez che con un gol per tempo hanno messo in ghiaccio la qualificazione alle semifinali. A rovinare la serata di San Siro è però l’infortunio di Alessandro Bastoni, uscito nel corso del primo tempo dopo un contrasto aereo con Zaniolo. Al suo posto è entrato dunque de Vrij risistemando la difesa con Skriniar sul centro-sinistra ad occupare la zona di campo normalmente del classe 1999 italiano.

Atterraggio difettoso sulla caviglia e cambio immediato per il giovane centrale di Inzaghi. Oggi il comunicato ufficiale della stessa Inter con le sue condizioni: “Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia, Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni”.

Inter, infortunio Bastoni: ecco i tempi di recupero

In merito all’infortunio di Bastoni i tempi di recupero sono quindi altrettanto variabili e andranno valutati, ma generalmente sono compresi tra le 3 e le 6 settimane. Ne sapremo di più quando sarà rivalutato il calciatore. Tegola importante per Inzaghi che peraltro non avrebbe già avuto Bastoni per le prossime due sfide di Serie A dopo la squalifica comminata ieri al giudice sportivo dopo le vicende del derby. Ora sul cammino dell’Inter ci sarà la partita fondamentale contro il Napoli dell’ex Spalletti, nella quale si giocherà un’altra porzione di lotta scudetto, che in questo momento vede nerazzurri, azzurri e il Milan tutti in corsa per lo stesso obiettivo.