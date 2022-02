CMIT TV | Donati: "Donnaruma non credibile. Kessie? Una certezza c'è"

Nel corso dello Speciale Coppa Italia è intervenuto in diretta anche Stefano Donati: “È un obiettivo del Milan”

Dopo la vittoria dell’Inter contro la Roma, questa sera toccherà al Milan sfidare la Lazio per raggiungere i rivali cittadini in semifinale della Coppa Italia: abbiamo analizzato il match in diretta.

Nel corso del nostro Speciale sulla Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni della CMIT TV anche Stefano Donati. Il giornalista di ‘Telelombardia’ ha analizzato in questo modo la partita contro i biancocelesti di questa sera: “Non mi aspetto molto turnover, perché la Coppa Italia resta un obiettivo del Milan considerando che è uscito dalla Champions League. Dopo la bella vittoria nel derby mi aspetto un Milan carico, per sfruttare anche le difficoltà che la Lazio ha avuto in campionato contro il Milan. Andrà in campo praticamente la formazione titolare”. Chi potrebbe tornare in campo, poi, è Ante Rebic. “Credo che sia lui che Tomori, non dall’inizio, ma uno spezzone di partita lo faranno. Rebic, in particolare, penso che sia importante nel ruolo di attaccante centrale perché Ibra non ci sarà contro la Sampdoria e avere un’alternativa a Giroud serve”.

CMIT TV | Donati: “Kessie l’anno prossimo non giocherà nel Milan”

Stefano Donati, sempre ai microfoni di Calciomercato.it, ha commentato anche il mercato invernale dei rossoneri: “Non si può essere soddisfatti perché il mercato non è stato fatto praticamente, il Milan ha fatto solo l’operazione Lazetic, un giovane di prospettiva. Poi, come sempre, ha parlato il campo. Siamo arrivati al derby in un paio di settimane in cui tra il colpo Vlahovic della Juve e Gosens all’Inter, gli ultimi risultati con la sconfitta del Milan contro lo Spezia, non aiutava ad essere ottimisti. Il campo, invece, ha sistemato un po’ tutto. Il Milan ha scelto di restare così, scelta a mio avviso rischiosa, però se alla fine avranno avuto ragione loro con la qualificazione alla prossima Champions, e vedremo per lo scudetto, allora chapeau. Con il rientro della Juve ora è rischioso, Ibra gioca poco, Tomori è al rientro e non hai preso il difensore, anche se Kalulu in tutto il mese di gennaio ha dimostrato di essere affidabile”.

Il giornalista di ‘Telelombardia’, poi, ha parlato anche delle dichiarazioni rilasciate da Donnarumma sull’addio al Milan: “Mi sembrano incredibili le sue parole. Lui dice che il Milan nell’ultima telefonata gli ha comunicato che avevano scelto un altro portiere. Dopo che ha rifiutato i rinnovi, dopo che Maldini a Milanello cercava di parlare con lui e lui non rispondeva facendo chiamare da Raiola dicendo che non dovevano permettersi di parlare con lui senza il suo permesso, il Milan secondo me è stato fin troppo corretto a comunicargli che la scelta era stata fatta e avevano scelto di prendere Maignan. Così lo hanno lasciato libero di scegliere una nuova squadra. Trattamento simile anche per Kessié? Adesso non credo, magari più avanti. Non sappiamo dove andrà a giocare, ci sono tante squadre su di lui, la Juventus e l’Inter, di sicuro sappiamo che non giocherà nel Milan nella prossima stagione”. Insomma, i rossoneri ormai sembrano aver scaricato il centrocampista ivoriano: l’addio appare inevitabile.

Infine, ancora un punto sulla Coppa Italia con Stefano Donati: “È sicuramente un obiettivo per il Milan. Guardando anche alla stagione, forse è più facile pensare ad un Milan vincente in Coppa Italia e non in campionato. Di sicuro è un obiettivo e questa sera i rossoneri faranno di tutto per qualificarsi, la tensione credo che sia quella delle grandi partite. La fortuna è quella di aver vinto il derby e di arrivare col morale giusto”.