Calciomercato, Raiola lo allontana dall’Italia | Juventus e Milan spiazzate

Raiola spiazza Juventus, Milan e Roma: l’assistito del potente agente italo-olandese si allontana dalla Serie A sul mercato

Mino Raiola catalizza sempre il mercato italiano e internazionale con i suoi assistiti, dove spicca soprattutto Erling Haaland che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund la prossima estate.

Le big d’Europa pianificano l’assalto al bomber norvegese e prossimamente dovrebbe consumarsi un incontro tra il potente agente e la dirigenza del club tedesco per pianificare la possibile cessione del classe 2000. Ma non solo. Nei discorsi tra le parti potrebbe rientrare anche Noussair Mazraoui, che a fine stagione lascerà a parametro zero l’Ajax come evidenziato nei mesi scorsi anche da Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus e Milan, irrompe il Borussia per Mazraoui: summit con Raiola

L’esterno destro della nazionale olandese è seguito con interesse in Serie A da Juventus, Milan e Roma, ma adesso nella corsa al giocatore si sarebbe inserito prepotentemente anche il Borussia come scrive il quotidiano teutonico ‘Ruhr Nachrichten’. Sul piatto nei colloqui tra Raiola e il sodalizio di Dortmund potrebbe rientrare quindi anche Mazraoui, che sarebbe entrato da tempi non sospetti nella lista della spesa dei tedeschi. I buoni uffici tra le parti agevolerebbero così la trattativa, con il Borussia pronto a battere la concorrenza delle rivali italiane e del Barcellona in Spagna.

Mazraoui nella stagione in corso ha disputato 25 presenze complessive con la maglia dell’Ajax, mettendo a referto 5 reti e 3 assist. Ad Amsterdam dal 2018, il classe ’97 cambierà maglia a fine stagione dopo la decisione di non rinnovare il contratto con i ‘Lancieri’.