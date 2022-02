Calciomercato Milan, non lo vogliono più | L’annuncio dalla Spagna

Il calciomercato di gennaio si è chiuso da nove giorni e il Milan, tra le big, si è mosso davvero poco. Nel frattempo, Maldini deve risolvere un’altra grana

Stasera il Milan sarà impegnato nella gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano: la vincente, affronterà l’Inter di Simone Inzaghi in semifinale, vittoriosa contro la Roma di Mourinho ieri sera.

Ma l’uomo mercato rossonero, Paolo Maldini, insieme a Frederic Massara, sta cercando di dipanare una matassa che si è fatta davvero ingarbugliata. Stiamo parlando della questione prolungamento contrattuale di Franck Kessie, in scadenza tra meno di cinque mesi. La situazione appare davvero complicata, la distanza tra l’offerta del Milan e la richiesta dell’entourage del centrocampista ivoriano resta ampia e, nel frattempo, le indiscrezioni sulle squadre che sarebbero interessate al calciatore a parametro zero impazzano.

Per quanto riguarda l’Italia, si è parlato con insistenza della Juventus e dell’Inter, che potrebbe così ripetere l’operazione Hakan Calhanoglu. All’estero, invece, il 25enne ex Atalanta e Cesena fa gola a diverse squadre. In particolare, al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici e al Paris Saint-Germain di Leonardo. Anche la pista Barcellona è stata battuta più volte, ma, viste le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, la situazione pare essere decisamente cambiata.

Calciomercato Milan, si tirano fuori: non lo vogliono più

Stando, infatti, a quanto sostiene il quotidiano catalano ‘Sport’, il Barcellona si sarebbe tirato fuori dalla corsa per Franck Kessie. E i motivi alla base di questa decisione, sarebbero principalmente di natura finanziaria: le richieste economiche del calciatore sono ritenute spropositate, a maggior ragione per un club, quello catalano, in grave difficoltà. La stessa fonte parla del rifiuto dell’entourage del calciatore davanti ad una proposta da 5 milioni di euro netti a stagione. E il Barcellona, al momento, non sarebbe intenzionato a spingersi oltre. Nonostante tutto, la dirigenza del club presieduto da Joan Laporta continuerebbe ad essere costantemente in contatto con quella del Milan per conoscere gli sviluppi di questa situazione. Vedremo come andrà a finire.