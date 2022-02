Juventus su Zaniolo, doppio piano dei bianconeri | Parte l’assalto

La Juventus osserva la situazione per Zaniolo, la Roma vorrebbe trattenerlo ma i bianconeri pensano alla strategia estiva per il colpo

Negli ultimi giorni, il suo nome è stato al centro di varie discussioni. Nicolò Zaniolo è finito al centro delle voci di mercato e anche del dibattito extra campo, dopo l’espulsione contro il Genoa.

Sul talento della Roma, dopo le dichiarazioni che tanto avevano fatto discutere in conferenza stampa, il ds giallorosso Tiago Pinto ieri, a margine della sfida con l’Inter, si è speso in parole importanti per ribadire la sua importanza per la squadra. Rimane il fatto che al momento, come raccontato da Calciomercato.it, il rinnovo di Zaniolo per la Roma non è una priorità. Al punto che di fronte a un’offerta cospicua, a partire dai 40 milioni di euro, il suo addio potrebbe anche essere valutato. La Juventus, come noto, ci pensa eccome e attende di capire se effettivamente il suo contratto non sarà rinnovato, per poter andare all’assalto in estate.

Calciomercato Juventus, de Ligt o un altro bianconero la chiave per Zaniolo

La cifra richiesta dai giallorossi potrebbe essere abbordabile, soprattutto in caso di qualche cessione pesante. La Juventus, in casa sua, monitora la situazione di de Ligt e, come raccontato da Calciomercato.it, prepara un rinnovo ‘tattico’ in vista di una possibile cessione. L’addio dell’olandese darebbe risorse più che sufficienti per il colpo. Ma, come riportato da ‘Tuttosport’, che conferma come la cessione di de Ligt potrebbe fare spazio, ci sarebbe anche un’alternativa. E cioè, l’inserimento di Weston McKennie in una trattativa. Il giocatore texano è un profilo che piace molto a Mourinho e lo scambio potrebbe prendere piede.