Stangata Inter dopo il derby, che polemiche: “Una vergogna”

Fanno discutere le decisioni del giudice sportivo su Inter-Milan, derby vinto tra le polemiche dai rossoneri: dibattito acceso sui social

Due giornate a Bastoni, una a Inzaghi e Theo Hernandez, ammenda per Lautaro Martinez. Sono queste le decisioni del giudice sportivo sull’incandescente finale del derby tra Inter e Milan.

Animi bollenti al fischio finale dell’arbitro, stando a quanto riportato nel comunicato che ufficializza le squalifiche. Ne pagano le conseguenze soprattutto i nerazzurri che contro il Napoli saranno privi di Bastoni in campo e Inzaghi in panchina. Una scelta, unita a quella di squalificare soltanto per una giornata Theo Hernandez, che non va giù al popolo nerazzurro che sui social si scatena con le proteste.

Tanti gli appassionati che fanno riferimento alle celebre manette di Mourinho, all’epoca allenatore nerazzurro e questa sera rivale degli interisti. In tanti hanno anche tirano in ballo Bonucci che nel finale di Supercoppa aveva avuto un alterco con il segretario dell’Inter Mozzillo, sanzionato soltanto con un’ammenda. Ma c’è anche chi difende l’operato del giudice sportivo e sottolinea come la decisione di squalificare Theo Hernandez per una sola giornata è corretta.

Ecco alcuni tweet:

Sarebbe interessante chiedere a #Bastoni le parole pronunciate.

Detto ciò, sta passando un concetto.. Una parola fuori posto è più grave di un approccio non proprio amichevole nei confronti di un segretario di un'altra squadra.

Ti amo campionato perché non sei falsato. — Football And Dreams (@FootballAndDre1) February 8, 2022

Ciao @Inter

Ti sei accorta che stiamo tornando indietro nel tempo, si? #Bastoni#Inzaghi

È l'ora di agire, sveglia pic.twitter.com/n5C6KSL8JA — Solo la Maglia (@Stammeston) February 8, 2022

Quindi Hernandez, con un fallo volontario da dietro, 1 giornata. Ok#Lautaro — Paolo Ant (@paolo_antonioli) February 8, 2022