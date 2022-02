Inter-Milan, mano pesante del giudice sportivo: tripla squalifica

Il giudice sportivo ha deciso in merito al derby tra Inter e Milan dello scorso sabato: mano pesante con tripla squalifica e multa

Mano pesante del giudice sportivo dopo il derby Inter-Milan di sabato scorso. Un finale acceso che ha portato a tre squalifiche ed una multa.

Squalificato per due giornate Bastoni, un turno di stop per Simone Inzaghi e ammenda di 10mila euro per Lautaro Martinez per l’ormai nota discussione con Theo Hernandez, anche lui squalificato dopo l’espulsione.

Nel comunicato il giudice sportivo spiega le motivazioni che hanno portato alle squalifiche. Per Bastoni – si legge – le due giornate di squalifica sono arrivate per “aver rivolto al termine della partita agli ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi”. Un turno di stop ad Inzaghi per aver rivolto all’arbitro, nel tunnel che porta negli spogliatoi, espressioni gravemente irriguardose: per il tecnico anche un’ammenda di 15mila euro.

Come detto, è di diecimila euro l’ammenta per Lautaro Martinez per aver rivolto ripetutamente espressioni insultanti ad un calciatore avversario. Il riferimento è all’acceso confronto avuto con Theo Hernandez, anche lui sanzionato con un’ammenda di 5mila euro per il gesto provocatorio nei confronti dei tifosi nerazzurri.

Serie A, giudice sportivo: squalificato Zaniolo

Oltre al derby Inter-Milan, il giudice sportivo si è espresso anche sulle altre gare del turno disputatosi lo scorso weekend. Squalificato per un turno Zaniolo, espulso per proteste nel finale di Roma-Genoa. Un turno di stop anche per Ebuehi (Venezia), Mandragora (Torino), Musso (Atalanta), Ostigard (Genoa), Torreira (Fiorentina), Arslan (Udinese), Bonaventura (Fiorentina), Ceccaroni (Venezia), De Silvestri (Bologna), Deiola (Cagliari), Lukic (Torino), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo).