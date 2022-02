CMIT TV | Inter, stroncatura per il nuovo acquisto: “C’è troppa differenza”

Dal derby perso con il Milan alla stroncatura per il nuovo acquisto: alla CMIT TV l’ex parla del momento dell’Inter

Sconfitta che fa male quella nel derby per l’Inter che stasera avrà la prima occasione di riscatto in coppa Italia contro la Roma.

Ciclo di ferro per i nerazzurri di Inzaghi, squalificato insieme a Bastoni dopo il Milan, che sabato sono attesi dalla sfida scudetto contro il Napoli. A parlare del momento dell’Inter è un ex come Alberto Fontana, intervenuto ai microfoni della CMIT TV.

Si parte ovviamente dal derby perso dopo averlo dominato per larghi tratti. L’ex portiere spiega: “I nerazzurri hanno avuto in mano il pallino del match. Maignan ha tenuto in partita il Milan. Poi l’Inter è calata un po’, il Milan ci ha creduto ed ha concretizzato in poco tempo quel che non ha fatto l’Inter in 60 minuti. Credo comunque che i nerazzurri siano i favoriti per il campionato”.

Proprio il derby ha riproposto i dubbi su Handanovic, non perfetto in occasione della seconda rete di Giroud. Da ex estremo difensore Fontana dice la sua sul portiere sloveno e su Onana che dal prossimo anno vestirà nerazzurro. “Handanovic lo vorrei sempre nella mia squadra. Ho un debole per lui. Nell’arco di un campionato ci può stare anche la partita non perfetta. Credo che sia nell’occhio della critica senza un vero motivo. Non era una palla facile assolutamente. Spero rimanga all’Inter. Hanno preso Onana che è abituato ad un campionato che non è quello italiano. Non sono suo fan ma spero di cambiare idea. C’è troppa differenza quando giochi nell’Ajax, il campionato italiano è un’altra cosa”.

Inter, Fontana non esclude la Juventus: “E’ ancora lì”

Dall’Inter alla Juventus, rilanciata dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Abbastanza da poter lottare per lo scudetto? Fontana non si sbilancia: “È ancora lì, non può sbagliare ma il carattere del suo allenatore e gli acquisti importanti la rendono un avversario che fino alla fine deve essere tenuto in considerazione, anche se non so se per lo scudetto”