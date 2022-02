Zaniolo fa ancora discutere: “Non è un grande giocatore” | La risposta

Continua a montare la polemica intorno a Zaniolo, ancora sotto attacco: “Non è un grande giocatore”, ma la risposta è fulminante

Nell’ultima settimana il grande protagonista della scena calcistica nella capitale ha il volto di Nicolò Zaniolo: prima le voci di mercato sulla Juventus e poi quel gol annullato al 90′ con annessa espulsione.

Un ribaltamento totale, dalla gioia estatica del gol alla rabbia inarrestabile per l’annullamento da parte del VAR: l’espulsione è arrivata quasi come una conseguenza inevitabile. Nel corso della diretta sulla ‘BoboTV’, Antonio Cassano è andato all’attacco del giocatore giallorosso: “Quando sta bene, con quel fisico, riesce a fare il gol e la giocata. Però per me non è un grande giocatore. L’idea del passaggio, ad esempio, non ce l’ha. Lui si mette a testa bassa e parte”. Questa mattina è arrivata una risposta a FantAntonio.

Roma, Cassano attacca Zaniolo | Sabatini risponde: “Esagerato anche quando parla”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le parole di Cassano su Nicolò Zaniolo: “Antonio è esagerato anche quando parla, dice sempre una parola in più, un aggettivo in più”. L’analisi di Sabatini, poi, si sposta sul giocatore della Roma: “Zaniolo è tante cose tutte insieme: è il gol da egoista, è la protesta. Quando il giocatore chiede più volte cosa hai fischiato, l’arbitro doveva rispondere”.

Inoltre, il giornalista ricorda le potenzialità del giocatore anche in chiave Nazionale: “Zaniolo ha 23 anni e a me sembra che sia un bel patrimonio per la Roma e per il calcio italiano e poi che debba crescere e maturare è un altro discorso”. Insomma, non si smette di parlare del numero ’22’ giallorosso diviso tra il rinnovo di contratto e l’interesse della Juventus, come raccontato su Calciomercato.it. In prima pagina ci resta sempre Zaniolo.