De Ligt, Botman e Bremer: ecco come cambia il mercato dei difensori

I campionati si vincono con la difesa. In Serie A spesso e volentieri accade, motivo per cui le big la prossima estate per un motivo o per l’altro dovranno metter mano al mercato

In Italia storicamente chi vince il campionato è spesso anche in possesso della miglior difesa della stagione. Una regola non scritta della Serie A che però trova con grande costanza riscontro poi nei fatti. Proprio dalla retroguardia parte quindi la forza delle big italiane: dalla difesa a tre di Conte prima e Inzaghi poi all’exploit di Tomori nel Milan, passando per Koulibaly e Rrahmani nel Napoli fino a de Ligt e soci nella Juventus.

La fase difensiva è quindi un tassello fondamentale per puntare ai massimi traguardi in Italia e non solo, e la prossima estate per le big potrebbe cambiare più di qualcosa, tra calciatori in scadenza, possibili addii, sacrifici e nuovi innesti. Da Botman a Bremer passando per il futuro di de Vrij e de Ligt: Juventus, Inter e Milan saranno le più attive per ciò che concerne il mercato difensivo.

Calciomercato Juventus, la difesa dipende da de Ligt: Gatti e non solo

La Juventus dei nove scudetti di fila ha avuto proprio nell’enorme qualità difensiva il suo punto di forza, prima con la famigerata BBC composta da Barzagli, Bonucci e Chiellini, e poi anche col ringiovanimento operato tramite l’arrivo di de Ligt. Con due veterani ormai nella fase conclusiva della propria carriera, e il classe 1999 olandese dal futuro incerto, la società di Agnelli la prossima estate dovrà per forza di cose guardarsi intorno con grande attenzione. Fallito l’esperimento Demiral, poi ceduto all’Atalanta, la Juventus si è portata avanti col primo colpo in difesa per giugno, ufficializzandolo però a gennaio: si tratta di Federico Gatti, giovane talento ora in prestito al Frosinone, abile anche in zona gol, come dimostrano le 4 reti realizzate fin qui in Serie B.

Da solo di certo non basterà, soprattutto se de Ligt dovesse andar via. “De Ligt è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui”, disse Raiola a fine dicembre, lanciando un campanello d’allarme importante per la Juventus, che in larga parte dipende proprio dalle scelte dell’ex Ajax. Sull’olandese tra Premier e Liga gli interessamenti non mancano, con un prezzo che potrebbe aggirarsi sui 70 milioni di euro. È chiaro come un suo addio porterebbe all’inserimento di almeno un altro difensore importante: sfumato Sule, finito al Borussia Dortmund, resta molto complesso Rudiger mentre per Bremer sono certamente più avanti le milanesi.

Calciomercato, dall’Inter al Milan: Bremer, Botman, de Vrij | La lista è lunga

Discorso aperto per la difesa anche per ciò che concerne le due milanesi, che col Napoli si stanno giocando il titolo. Per quanto riguarda il versante rossonero, Maldini e soci sono da tempo a caccia di un difensore top che possa andare a far coppia con Tomori, visti anche i problemi fisici di Kjaer. Alla fine non è arrivato a gennaio, ed ogni discorso è rinviato a giugno ma sempre con lo stesso obiettivo principale: Sven Botman. Il possente centrale olandese è l’uomo giusto per Pioli, che sperava di averlo già questo inverno. Lo stesso presidente del Lille ha aperto alla prossima sessione: “Se c’è qualcosa che permette a tutti di essere soddisfatti la prossima estate, ne discuteremo”. La cifra giusta in questione dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro, considerando anche la giovane età del ragazzo che sta ben impressionando.

Il Milan inoltre, a meno di un rinnovo di contratto alla metà circa dell’ingaggio attuale, e quindi sui 3 milioni di euro, potrebbe anche salutare Alessio Romagnoli, mentre la grande alternativa a Botman è Gleison Bremer. Per il brasiliano parte però un altro intreccio, quello con l’Inter che a sua volta, oltre ad allungare le rotazioni con un altro difensore di buon livello, in caso di sacrificio estivo di de Vrij dovrebbe andare a prendere un altro big. L’olandese è in scadenza 2023 e per età è il più sacrificabile. Con una sua eventuale partenza l’Inter andrebbe ancora più forte su Bremer, primo della lista nonostante la concorrenza del Milan e il rinnovo di contratto da poco arrivato col Torino. Il maggior margine di manovra sposta poco nell’economia dell’affare: con una proposta da circa 30 milioni il brasiliano può partire.