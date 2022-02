Robin Gosens si è raccontato in una lunga intervista in cui ha parlato del suo ritorno in campo, dell’offerta del Newcastle ma anche della volontà di tornare in Germania

Dopo Dusan Vlahovic, probabilmente il colpi più importante sul calciomercato di gennaio in Serie A è stato quello di Robin Gosens. L’esterno tedesco, un po’ a sorpresa, si è trasferito subito all’Inter rinforzando in maniera enorme la rosa di Inzaghi. Anche e soprattutto in vista del prossimo anno, con un Perisic ancora in bilico e un infortunio ancora da smaltire.

L’ormai ex giocatore dell’Atalanta, che si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto per 28 milioni totali, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano tedesco ‘Kicker’, parlando di tanti argomenti. A partire dall’offerta rifiutata del Newcastle: “A fine carriera vorrei potermi guardare allo specchio e dire: ‘Ho ottenuto il massimo sportivamente parlando’. Avevano fatto una proposta ma ho rifiutato. Ci ho pensato, è umano. Avrei guadagnato molto di più per fare lo stesso lavoro solo in un altro posto. Ma non ho mai veramente considerato di andare al Newcastle, perché i contro erano troppi rispetto ai pro. E avrei penalizzato l’aspetto sportivo. Io invece sono un romantico. E penso di valere i soldi spesi dall’Inter”.

Inter, Gosens a ruota libera: il rientro in campo e il futuro allo Schalke 04

Non è la prima volta che l’Inter prova a portare a Milano Gosens: “Nel 2020 non era andata in porto la trattativa, ecco perché quando il mio agente mi ha parlato dell’incontro con Marotta ho reagito in maniera cauta. Ma lui mi ha detto ‘stavolta può essere quella giusta’. Ed è andata così, è stato tutto velocissimo tra il lunedì e il mercoledì”. Tutto come raccontato anche dallo stesso agente ai microfoni di CMIT TV. Gosens ha parlato però anche del suo futuro, con un desiderio che resta sempre nella sua testa: “Voglio rimanere all’Inter per anni, ma ho ancora il grande sogno di andare a giocare in Bundesliga almeno una volta”. Prima o poi quindi Gosens tornerà in patria, con una squadra già bene in mente: “Lo Schalke 04 è la mia squadra del cuore”. Fondamentalmente il classe ’94 ha già scelto il suo prossimo club (lo volevano anche Dortmund e Bayern Monaco), ma ora la testa è solo e soltanto all’Inter.

E proprio a questo proposito un aggiornamento sul suo infortunio e il possibile rientro: “Speriamo di avere alle spalle l’ultima settimana di allenamento individuale. Faremo un’altra risonanza magnetica e se andrà bene tornerò piano piano con il gruppo. Poi dovrò riprendere il ritmo ma non dovrebbe volerci troppo tempo. I continui slittamenti del rientro? È stata colpa mia, volevo tornare subito in campo e mi sono fatto nuovamente male nello stesso punto. Sono stato ingenuo, ho buttato due mesi di riabilitazione“. La cosa che più preme Gosens, però, sono la nazionale e il Mondiale: “Sono assolutamente preoccupato. Ogni partita che non gioco è un ‘argomento’ contro di me. La Germania è la cosa che conta di più. Il mio primo obiettivo è guadagnarmi un posto per il Mondiale”.