Tentazione Theo Hernandez, il ‘pacchetto’ per convincere il Milan

Tentazione Theo Hernandez: nonostante il rinnovo vicino, la big non si arrende e propone la doppia contropartita

Protagonista contestato nel derby con l’espulsione nel finale di gara, Theo Hernandez potrebbe presto firmare il rinnovo di contratto con il Milan.

L’esterno francese rappresenta uno dei punti centrale della squadra di Stefano Pioli e la società rossonera vuole blindarlo per evitare possibili tentazioni. Maldini ha anticipato che l’accordo per il prolungamento è vicino e nelle prossime settimane potrebbe esserci l’annuncio. Questo però non ferma l’interesse delle grandi d’Europa su di lui: per età e qualità, l’ex Real Madrid rappresenta l’investimento ideale per le big del Vecchio Continente come il Psg. La squadra parigina lo segue da tempo e già in passato ha provato a strappare il sì del Milan.

L’ex rossonero Leonardo potrebbe riprovarci anche in estate, cercando di far cadere in tentazione la sua ex squadra con una proposta che prevede due contropartite proprio nei ruoli in cui Maldini deve intervenire.

Calciomercato Milan, tentazione Psg: Icardi e Mendes per Theo Hernandez

Theo Hernandez è vicino al rinnovo di contratto con il Milan. Un prolungamento con adeguamento dell’ingaggio che avrà come conseguenza l’aumento della sua valutazione. I rossoneri non hanno alcuna intenzione di cederlo, ma davanti ad una proposta superiore ai 55-60 milioni di euro qualche riflessione potrebbe esserci.

Ci potrebbe provare il Psg che può provare a far cadere in tentazione i rossoneri con una doppia contropartita tecnica. Il primo nome è quello di Nuno Mendes, esterno sinistro proprio come Theo Hernandez, acquistato dal Psg per 40 milioni di euro, in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting CP. Per arrivare alla valutazione del calciatore, da Parigi potrebbero inserire anche un’altra contropartita. Magari il prestito di quel Mauro Icardi che ha bisogno di rilanciarsi e che sarebbe il calciatore con il profilo ideale per l’attacco del Milan.

Una semplice suggestione che dovrebbe poi fare i conti anche con gli aspetti economici, come l’ingaggio percepito dallo stesso attaccante ex Inter. Il rinnovo è in arrivo ma per Theo Hernandez le voci non si spengono: tentazione Paris Saint-Germain con il Milan pronto a resistere. Solo un’offerta irrifiutabile potrebbe cambiare il destino del terzino.