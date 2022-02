Serie A, Inter-Milan 1-2 | Giroud eroe rossonero, riapre la corsa scudetto

Giroud ribalta l’Inter e decide il derby: la doppietta del francese nella ripresa riapre la lotta scudetto

Il Milan è ancora vivo. L’eroe di giornata, nel derby contro l’Inter capolista, è Olivier Giroud. Il francese ribalta il risulta nella ripresa e regala tre pesantissimi punti a Pioli.

L’Inter parte subito forte, è più pericolosa del Milan nel corso del primo tempo e va meritatamente in vantaggio grazie a Ivan Perisic: il croato supera Maignan con un bel tiro al volo su calcio d’angolo di Calhanoglu. I rossoneri, però, rimangono in partita e nel giro di 5 minuti ribaltano il match. Giroud si fa trovare pronto in area di rigore e prima ribadisce in rete un tiro deviato e al 79′ trafigge Handanovic di sinistro. Sorride anche Spalletti verso Napoli–Inter.

INTER-MILAN 1-2: 39′ Perisic, 75′, 79′ Giroud

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 53, Milan** 52, Napoli 49, Milan 49, Atalanta* 43, Juventus 42, Roma** 39, Fiorentina* 36, Lazio 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna* 27, Spezia 25, Udinese* 24, Sampdoria 20, Venezia* 18, Cagliari 17, Genoa** 14, Salernitana* 10.

* una partita in meno

** una partita in più