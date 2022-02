Addio eccellente all’Inter, rimpiazzo in estate: arriva il verdetto

Individuato il titolarissimo dell’Inter da cedere e rimpiazzare nella prossima finestra estiva di calciomercato: arriva il verdetto

Dopo un grande finale del girone di andata, l’Inter sta attraversando una leggera, nonché prevedibile, fase di calo in termini di risultati e soprattutto prestazioni. A far rumore, in particolare, la bruciante sconfitta contro il Milan nel derby sabato scorso. C’è rammarico anche perché la ‘Beneamata’ era passata in vantaggio nel primo tempo con Ivan Perisic e si è dimostrata superiore per gran parte della gara.

Ma le partite durano oltre 90 minuti e il campo, come ci ha sempre abituato, può riservare delle sorprese inaspettate in qualsiasi momento. Ecco che Olivier Giroud nella ripresa, tempo tre minuti, riscatta un periodo alquanto negativo e trova la doppietta che regala i tre punti a Stefano Pioli. Il successo rossonero ha permesso al ‘Diavolo’ (e al Napoli) di avvicinare nuovamente i nerazzurri in classifica. Ora la distanza per entrambe è di un solo punto e la lotta scudetto è più viva che mai, al contrario di ciò che si pensava fino qualche giorno fa. L’Inter, dal canto suo, è sicura dei suoi importantissimi mezzi e deve ancora recuperare la sfida di Bologna. Va comunque registrato il rendimento sottotono di alcuni big nelle ultime uscite stagionali.

Inter, scelto il big da sostituire in estate

Una situazione che potrebbe avere delle ripercussioni in sede di calciomercato. A questo proposito, sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, vi abbiamo voluto sottoporre un sondaggio, chiedendovi quale big della squadra milanese andrebbe sostituito in estate per un ulteriore salto di qualità. Le opzioni portavano i nomi di de Vrij, Lautaro Martinez e Barella.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊#Inter, alcuni big nerazzurri in calo: chi andrebbe sostituito in estate per il salto di qualità? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 7, 2022

A vincere la contesa il difensore centrale olandese col 51% dei voti. Segue l’attaccante argentino al 35%, mentre si piazza terzo l’ex Cagliari (14%). Dunque non ci sono molti dubbi: i tifosi vorrebbero l’addio di de Vrij durante la prossima finestra di trasferimenti. D’altronde il classe ’92 è lontano dal suo rendimento migliore e per quanto riguarda il rinnovo del contratto – in scadenza giugno 2023 – è tutto fermo per adesso. Non è un segreto come piaccia molto Bremer all’Inter. Chissà che le due cose non possano trovare un collegamento in futuro.