Juve in corsa per l’affare a zero: premio alla firma e ingaggio da record

La Juventus non molla un obiettivo che potrebbe arrivare a Torino a parametro zero la prossima estate: premio alla firma e ingaggio record

Il calciomercato della Juventus è stato a dir poco esplosivo nel mese di gennaio. Nell’ultima settimana i bianconeri hanno accelerato le pratiche sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. In pochi si sarebbero aspettati subito lo sbarco di Vlahovic a Torino, ma la dirigenza ha sorpreso tutti decidendo di affondare immediatamente il colpo senza aspettare l’estate.

Stasera contro il Verona debutto da sogno in maglia bianconera del bomber serbo. Non è bastato, però, il classe 2000 a saziare la ‘Vecchia Signora’ in ottica acquisti. Il club di Agnelli si è assicurato pure le prestazioni a prezzo stracciato di Denis Zakaria, anche lui in gol contro gli scaligeri, sul quale Allegri farà affidamento al fine dare un plus alla mediana. Ma dalle parti della Continassa sanno bene che servirà ancora dell’altro per tornare il prima possibile ai massimi livelli. Questo anche considerando le situazioni in bilico presenti all’interno della rosa, in particolare il rinnovo di Dybala. I discorsi sul prolungamento dell’argentino, al momento, sono fermi e la possibilità di separarsi a parametro zero esiste. Perciò la Juventus non molla la pista Dembele.

Calciomercato, la Juve c’è per Dembele: super ingaggio

L’esterno francese lascerà sicuramente il Barcellona a scadenza in estate. Non ha accettato l’offerta dei blaugrana e il trasferimento in inverno, dunque la rottura tra le parti è stata inevitabile. Gli spagnoli sono convinti che Dembele abbia già un accordo per il futuro e non è da escludere che possa essere con la Juventus. Stando a quanto riferisce ‘Sport’, i piemontesi starebbero seguendo una strategia furtiva per l’acquisto dell’ex Borussia Dortmund, in attesa di capire anche come andrà a finire la storia con Dybala.

Non è tutto: la ‘Vecchia Signora’ sarebbe disposta a pagare un premio alla firma e garantire all’attaccante un super ingaggio sui 10 milioni di euro netti. L’agente del calciatore avrebbe incontrato nelle scorse settimane i bianconeri e il Manchester United, altra compagine fortemente interessata. Il PSG, invece, pare si sia defilato, mentre il Chelsea potrebbe rientrare in gioco dopo aver provato a prenderlo invano a gennaio. La Juve ha già presentato una proposta iniziale all’entourage di Dembele, dimostrando intanto il proprio concreto apprezzamento. Vedremo se la spunterà.