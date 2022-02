Calciomercato Juventus, nuovo accordo a sorpresa per l'attaccante

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a monitorare le piste per l’attacco per l’estate: nuova intesa in vista

I segnali che la Juventus ha lanciato nel mercato di gennaio sono stati piuttosto chiari e importanti. Non solo la voglia di essere protagonisti in questa stagione, rilanciando l’andatura, ma anche quella di essere ancora una realtà con cui dover fare i conti per la conquista dello scudetto, a partire dal prossimo anno.

I colpi Vlahovic e Zakaria vanno decisamente in questa direzione, senza dimenticare l’aver già acquistato il giovane Gatti per la prossima annata. E’ soltanto una anticipazione di quello che la dirigenza bianconera farà in estate, quando di sicuro metterà ulteriormente mano al portafoglio per rinnovare adeguatamente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Cherubini e Arrivabene sono già al lavoro per i colpi del futuro e al termine della stagione proverà a mettere le mani su diversi profili di valore. Come raccontato da Calciomercato.it, grande attenzione su Zaniolo, il cui futuro alla Roma è tutto da decifrare. Anche altri i nomi che si fanno per quanto concerne il reparto offensivo e da questo punto di vista, dall’estero, arriva una possibile svolta.

Calciomercato Juventus, a Barcellona sicuri: Dembele ha già l’accordo

Come noto, uno dei nomi da tempo sul taccuino è quello di Ousmane Dembele. Il francese potrebbe essere un ottimo affare a parametro zero, visto che il suo rinnovo con il Barcellona appare sempre più lontano. Negli ultimi giorni del mercato di gennaio, la dirigenza blaugrana ha provato a piazzarlo, senza successo. Secondo quanto riportato in Spagna dal ‘Mundo Deportivo’, riprendendo le dichiarazioni di Laporta che ha riferito come il giocatore abbia già un accordo con un altro club, la destinazione potrebbe essere il Psg. Si allontanerebbe dunque l’ipotesi di un trasferimento in Premier League, dove c’era l’interessamento di Chelsea e Tottenham, non concretizzatosi pochi giorni fa. Anzi, Dembele avrebbe potuto trasferirsi in Francia subito, se Mbappe avesse detto addio. Il fuoriclasse parigino invece resterà fino al termine della stagione e a quel punto potrebbe esserci l’avvicendamento.