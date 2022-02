Calciomercato Inter, Perisic fa sempre la differenza | Offerta e rilancio

Non è bastato ieri sera un super Perisic all’Inter per piegare il Milan nel derby della Madonnina. Il croato è in scadenza con i nerazzurri: gli sviluppi sul futuro

Messo ko soltanto da un polpaccio ballerino. Ivan Perisic ha trascinato l’Inter finché ha potuto nel derby di ieri sera contro il Milan che nel finale non ha certamente sorriso alla capolista nerazzurra.

Uscito dal campo Perisic (per un fastidio muscolare) si è spenta la luce per la formazione di Simone Inzaghi, ribaltata dalla doppietta di Giroud dopo l’iniziale vantaggio firmato proprio dal nazionale croato nel primo tempo. Un treno l’ex Bayern Monaco a sinistra, che si sta confermando come uno degli elementi imprescindibili anche dello scacchiere dell’allenatore piacentino dopo la fruttuosa gestione Conte.

Inter, Gosens non spaventa Perisic: Marotta e Inzaghi in pressing sul rinnovo

L’arrivo e la concorrenza di Gosens sul binario mancino ha dato ulteriori motivazioni e ‘sprint’ a Perisic, che grazie al preciso piattone dell’1-0 contro il Milan ha fatto cifra tonda trovando il 50° gol all’Inter, il quinto stagionale tra campionato e Champions League. Un fattore nel 3-5-2 di Inzaghi al quale sarà impresa ardua per il nuovo acquisto Gosens togliergli il posto da qui a fine stagione. L’ex Atalanta rappresenta il futuro, con l’Inter che ha tracciato la strada in caso di divorzio con Perisic a giugno. La dirigenza e Inzaghi spongono verso il rinnovo del contratto in scadenza, anche se offrirà un ingaggio al ribasso al croato rispetto ai 5 milioni di euro netti che guadagna attualmente a Milano come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’.

Perisic, forte del rendimento in campo, vorrebbe invece almeno pareggiata tale cifra e perciò al momento le parti restano lontanissime dal trovare l’intesa sul prolungamento. L’Ad Marotta non ha chiuso le porte prima del fischio d’inizio del derby con il Milan e nei prossimi mesi proverà a rilanciare per convincere ‘Ivan il terribile’ ad accettare la proposta dei campioni d’Italia. In assenza di offerte allettanti provenienti dall’estero, infatti, il classe ’89 potrebbe riflettere sull’idea di restare in nerazzurro e continuare così il matrimonio con la ‘Beneamata’. L’accordo rimane complicato ma la partita è tutt’altro che chiusa: perché è davvero difficile rinunciare a questo Perisic…