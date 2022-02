Gian Piero Gasperini commenta amaramente il ko col Cagliari: il tecnico dell’Atalanta non usa mezzi termini. Poi sul primo gol di Pereiro…

Gian Piero Gasperini commenta la brutta sconfitta della sua Atalanta in casa col Cagliari, che rappresenta un brusco stop per la Dea nella corsa Champions League. Il tecnico nerazzurro non risparmia i calciatori e parla in maniera limpida. Partendo però dall’infortunio di Duvan Zapata.

“Non lo so, è troppo presto. Dobbiamo vedere domani, rialzandosi dopo una scivolata ha sentito il riacutizzarsi, vedremo nei prossimi giorni”, le parole di Gasperini a ‘Sky Sport’ a sette giorni dallo scontro diretto con la Juventus. Atalanta poco lucida e prevedibile: “Abbiamo fatto un primo tempo giocando in una metà campo ma costruendo malissimo, con qualità mediocre – aggiunge Gasperini -. Conducevamo la partita senza che il Cagliari ci impensierisse ma noi abbiamo fatto troppo poco nelle conclusioni e negli ultimi passaggi. Poi nella ripresa con l’espusione di Musso abbiamo perso misure e distanze, abbiamo dimostrato di avere problemi in diversi ruoli. Dobbiamo mettere la testa a posto e ricostruire il nostro campionato senza troppi pensieri, oggi siamo stati troppo brutti, troppa pochezza”.

Gasperini e il gol di Pereiro: “Mano netta, cosa devo pensare?”

Gian Piero Gasperini non ha utilizzato mezzi termini nell’analisi di Atalanta-Cagliari: “In casa ci sono partite come oggi dove il match è meno aperto, bisogna superare delle barriere, ma lo abbiamo fatto con troppi pochi passaggi e qualità. Dobbiamo ricompattare tutto, questa partita ha scoperto le nostre difficoltà e dobbiamo riprendere un po’ di serenità, pensare meno alla classifica e cercare di fare prestazioni migliori. Dobbiamo fare meglio in attacco, sulla conclusione è mancato controllo, stop e altro. Ma sono difficoltà che abbiamo, dobbiamo esserne coscienti per diventare più concreti in allenamento. Questa di oggi è una brutta prestazione, prima di tutto sul piano qualitativo, ma non nell’atteggiamento. Facciamo troppe frittate in troppe partite e questo ci toglie qualcosa”.

Atalanta appagata? Gasperini risponde così: “Non è giusto parlare di appagamento, i ragazzi ci tengono molto, magari pensano che sia sufficiente. Dobbiamo fare sempre qualcosa di più, probabilmente sul piano qualitativo forse diamo troppo per scontato, forse sì”. Poi sull’episodio del gol di Pereiro convalidato: “Lo sappiamo che era mano. Ci sono tre immagini in cui si vede che la stoppa di mano, una in cui sembra che non tocchi. Le abbiamo viste tutte le immgini, lo sappiamo benissimo. Gli episodi pesano, se non è fallo di mano questo… Cosa devo pensare? Purtroppo non siamo fortunatissimi col Var, non so come è stato valutato. Che l’abbia presa col braccio è netto, poi cosa devi pensare?”