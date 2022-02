Succede di tutto durante Atalanta-Cagliari, con la squadra di Gasperini nei guai e in 10 uomini: un big salterà la Juventus, forse due

Giornata importantissima per la corsa Champions League, soprattutto per il duello a distanza tra Atalanta e Juventus. A Bergamo succede di tutto, con un episodio dietro l’altro.

Una partita bloccata tra la Dea e il Cagliari, sbloccata però dal gol di Pereiro, lasciato solo e bravo a battere Musso anche con un po’ di fortuna. Una situazione controversa rivista al Var con un check durante diversi minuti a causa di un presunto contro con il braccio da parte del numero rossoblù. Alla fine la rete è stata convalidata, ma da lì è cambiato tutto. Pochi secondi e la difesa dell’Atalanta sbaglia clamorosamente, Nandez si invola verso Musso che esce e lo atterra fuori dall’area. Chiara occasione da rete: è espulsione diretta. Il portiere argentino ovviamente salterà la supersfida contro la Juventus del prossimo turno.

Atalanta, la tegola è doppia per Gasperini in vista della Juventus

Una tegola enorme per Gasperini, che poi però deve fare i conti con un’altra brutta notizia come la rete di Pereiro, la seconda per lui. Il trequartista del Cagliari rimette avanti i suoi dopo il pareggio di Palomino. Ma per la Dea, in 10, il pomeriggio sembra decisamente scuro: al 70′ esce per infortunio Duvan Zapata, che era entrato da una manciata di minuti. Una ricaduta per il colombiano, che anche in panchina non dà sensazioni positive allo staff sanitario. Anche lui a questo punto rischia parecchio per la Juventus.