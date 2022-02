Scintille Atalanta-Cagliari, Mazzarri è una furia: battibecco in panchina

Animi incandescenti durante il secondo tempo di Atalanta-Cagliari: battibecco in panchina per Walter Mazzarri, i dettagli

Animi incandescenti durante il secondo tempo di Atalanta-Cagliari. Non sono certo mancati gli episodi nel match tra i bergamaschi e i sardi.

Il primo gol di Pereiro, l’espulsione di Musso e ancora la doppietta del calciatore del Cagliari subito dopo la rete del pareggio firmata Zapata. Minuti concitati che hanno ovviamente fatto alzare il livello di nervosismo sia in campo che in panchina.

‘Sky’ racconta di un episodio avvenuto proprio a bordo campo durante il secondo tempo della sfida tra la squadra di Gasperini e Walter Mazzarri. Protagonista è proprio il tecnico toscano che, dopo l’espulsione di Musso, cercava di far capire alla squadra la nuova disposizione degli avversari rimasti in dieci uomini. Indicazioni che per qualche minuto non erano percepite dai calciatori ed in particolare da Goldaniga.

Atalanta-Cagliari, scintille tra Mazzarri e Bellucci

Proprio nei confronti del difensore, arrivato nel mercato di gennaio, l’allenatore ha lanciato più di un rimprovero. Proprio a causa di questo, è nato un battibecco tra lo stesso Mazzarri e il suo vice Claudio Bellucci. Scintille nate forse proprio per le indicazioni da fare alla squadra che sono state però messe a tacere nel giro di poco.

Del resto alla fine il Cagliari è riuscito a portare a casa tre punti preziosi in chiave salvezza nella sfida contro una squadra in lotta per la Champions. Una vittoria importante per i sardi che aiuterà anche a rasserenare gli animi.