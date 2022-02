Calciomercato Juventus, Zaniolo al bivio | Scenario ribaltato

Il futuro di Nicolò Zaniolo fa discutere non poco sul calciomercato, con la Juventus già alla finestra per il centrocampista. Gli ultimi sviluppi sul contratto

La bomba lanciata da Tiago Pinto in conferenza stampa su Nicolò Zaniolo non è ancora stata disinnescata. Rimarrà o no, si chiedono i tifosi giallorossi, a cui rispondono quelli della Juventus: “Verrà da noi oppure rimarrà alla Roma”. Che sia presto o meno per pensarci non è importante, perché il centrocampista della Nazionale è l’uomo del momento.

Giovane (è del ’99), forte, determinato e a tratti incontenibile, l’ex Inter fa gola a tanti, soprattutto alla Vecchia Signora, che non ha mai nascosto l’interesse nei suoi confronti. Anzi. Ma la volontà dei bianconeri di averlo già a partire da settembre, a rinforzare un centrocampo che ha vissuto annate migliori, si scontra con quella dello stesso Zaniolo, che invece non lascerebbe Roma per trasferirsi altrove. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, sono i giallorossi che ora temporeggiano per prolungare il contratto dell’ex Inter e gli scenari sul calciomercato non mancano.

Calciomercato Juventus, le posizioni di Zaniolo e della Roma

Secondo il ‘Corriere dello sport’, infatti, il matrimonio tra i giallorossi e l’azzurro dovrebbe continuare per una voglia di stare insieme che coincide (tra le due parti), ma che purtroppo non ha ancora trovato un tavolo in cui suggellarlo ulteriormente. Il contratto di Zaniolo scade nel 2024, ovvero fra due anni, per la Roma è troppo presto per pensare a un rinnovo, il giocatore, invece, vorrebbe già proiettarsi nel futuro e in grande, e magari mettere mano sulle cifre che lo legherebbero alla squadra di José Mourinho anche oltre l’anno delle Olimpiadi di Parigi.

Ora, quei tifosi che si chiedono se effettivamente il loro beniamino resterà nella Capitale, devono sperare che il tira e molla tra le parti si concluda con una firma a loro favore. Altrimenti sì, quella Juventus che sta alla finestra potrebbe tornare ad affacciarsi, proponendo un accordo a cui difficilmente il giovane figlio d’arte non potrà dire di no.