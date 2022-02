Si muove Jorge Mendes | Juventus e Milan, via a metà prezzo

Quest’estate Jorge Mendes potrebbe lavorare per un grande colpo con lo ‘sconto’: l’ipotesi per il rilancio del flop

Occhi aperti, fin da ora, alla ricerca dell’occasione giusta. La Juventus a gennaio ha dimostrato quanto sia importante restare vigili per sfruttare il momento.

All’inizio della campagna trasferimenti, nulla faceva pensare a grandi movimenti ed, invece, i bianconeri hanno stupito con i colpi Vlahovic e Zakaria. In estate potrebbe succedere di nuovo per la stessa Juventus o per il Milan o, ancora, per qualsiasi altro club della Serie A. Occhi puntati, ad esempio, in Spagna dove Jorge Mendes potrebbe mettersi in moto per trovare la sistemazione giusta per un giovane attaccante che sta faticando più del dovuto nel suo club di appartenenza.

Si tratta di Joao Felix, anni 22, arrivato all’Atletico Madrid per una cifra superiore ai 100 milioni e mai definitivamente esploso. Il feeling tra il portoghese e Simeone non è mai scattato e l’ex Benfica non è un perno fondamentale nella formazione dei Colchoneros.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Joao Felix: si muove Mendes

Domenica nel big match contro il Barcellona dovrebbe partire dalla panchina e il suo futuro è avvolto dai dubbi. Nei prossimi quattro mesi deve dimostrare di poter essere decisivo per l’Atletico, altrimenti il destino potrebbe portarlo lontano da Madrid. Di questo parla ‘sport.es’ che spiega come Jorge Mendes in estate potrebbe mettersi al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Un nome che potrebbe rappresentare un’occasione visto che il suo prezzo si è sensibilmente ridotto. Si parte ora da una valutazione di sessanta milioni di euro, una cifra magari rivedibile anche al ribasso che anche la seconda parte di stagione dovesse rivelarsi deludente. La Juventus e il Milan sono stati in passato accostati al giovane talento portoghese e potrebbero provare a sfruttare l’opportunità.

Del resto i bianconeri devono fare i conti con il rinnovo complicato di Dybala e Joao Felix rappresenterebbe un profilo ideale per sostituire eventualmente la Joya, mentre i rossoneri hanno la necessità di mettere qualità sulla propria trequarti. Occhi aperti dunque: si cerca un’occasione e il 22enne attaccante portoghese potrebbe diventarlo.