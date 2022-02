Juventus, ribaltone Dybala | Cifre troppo alte e problema spogliatoio

Tiene ancora banco il futuro di Paulo Dybala in casa Juventus, arriva la decisione sull’attaccante argentino

La Juventus ha concluso un mercato di gennaio molto produttivo, con i colpi Vlahovic e Zakaria che di certo potranno tornare molto utili da qui alla fine della stagione. Allegri e soci non possono permettersi di fallire l’obiettivo minimo del quarto posto per rientrare in Champions League, il messaggio non potrebbe essere più chiaro di così.

Concluse le operazioni in entrata e in uscita di gennaio, ora si torna a ragionare sul fronte ‘interno’. Inevitabile pensare al rinvio dell’incontro per il rinnovo di Paulo Dybala, che dovrebbe avere luogo entro il mese di febbraio. Per l’argentino, ormai è chiaro, siamo all’ora o mai più. Il suo status di parametro zero esige una decisione definitiva, la volontà delle parti di proseguire insieme non è mai venuta meno ma rispetto ai mesi autunnali la Juve ha fatto parzialmente retromarcia. La nuova proposta di ingaggio appare decisamente ribassata rispetto alla precedente e così i rumours su un possibile addio della ‘Joya’ tornano a farsi pressanti. Alla CMIT TV, Enrico Camelio ha spiegato che sono nulle le possibilità di vedere Dybala al Tottenham. Altre pretendenti non mancano di certo, ma potrebbe essercene un’altra che si tira fuori dalla corsa.

Dybala, il Liverpool si tira indietro: la decisione di Jurgen Klopp

Il Liverpool, secondo il ‘Mirror’, non sarebbe così convinto di provare ad acquistarlo. I ‘Reds’ riflettono sul fatto che pur trattandosi di un parametro zero, dovrebbero corrispondergli un ingaggio piuttosto alto, oltre ad accontentare le richieste degli agenti sotto forma di commissione e versare un bonus alla firma allo stesso Dybala. Un esborso piuttosto consistente su cui ad Anfield ci sarebbero diversi dubbi, anche alla luce delle discussioni che a breve dovranno essere avviate per il rinnovo di Salah. Dovendo ‘scegliere’ tra i due, si privilegerebbe probabilmente l’investimento sull’egiziano. Inoltre, Klopp non sarebbe convinto da un altro aspetto: con l’arrivo di Dybala, potrebbero esserci troppe primedonne in attacco e lo spogliatoio potrebbe risentirne.