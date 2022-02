Antonio Conte ha rotto il silenzio ed è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Tottenham-Brighton

Ha lasciato non poche perplessità in Inghilterra il mercato condotto da Fabio Paratici per il Tottenham nel corso dell’ultima finestra di gennaio. Accusato di aver acquistato due ‘riserve’ dalla sua ex Juventus, il direttore sportivo in una recente intervista ha invece espresso massima fiducia sulle qualità di Bentancur e Kulusevski.

L’ex bianconero, peraltro, aveva spiegato che entrambi gli acquisti erano stati concordati precedentemente con Antonio Conte, denotando grande sintonia tra i due. E proprio l’allenatore leccese pochi minuti fa ha rotto il silenzio degli ultimi giorni fornendo anche la sua ‘versione’ su quello che è stato il mercato del Tottenham nella finestra di riparazione, a margine della conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match di FA Cup contro il Brighton.

L’ex Inter ha esordito definendo ‘strano’ il mercato degli Spurs, suggerendo al club una nuova strategia: “Dobbiamo prestare più attenzione al mercato per acquistare i calciatori. Diventa di fondamentale importanza. Devi vedere cosa hai fatto prima per capire che ci sono stati degli errori. Abbiamo ingaggiato due nuovi giocatori, penso siano i prospetti giusti per la filosofia del Tottenham. Giovani, giocatori di talento che possono crescere e migliorare. Due buoni acquisti per noi”.

Tottenham, cosa pensa Conte degli arrivi di Bentancur e Kulusevski

In riferimento diretto ai due nuovi arrivati, Conte si è detto tutto sommato soddisfatto: “Kulusevski e Bentancur sono in forma e per questo di sicuro saranno a disposizione. Non è giusto che partano subito dal primo minuto, perché hanno bisogno di lavorare con la squadra per qualche tempo. Ma sono due calciatori che ci potranno dare una grande mano.”

Dejan Kulusevski, in particolare, è un calciatore assai gradito al tecnico leccese, che già nell’inverno 2020 – quando ancora dirigeva la panchina dell’Inter – lo aveva avvicinato in maglia nerazzurra: “È un buon giocatore, molto giovane. Grande talento, può giocare sia da 9 che da 10, ma ha anche il potenziale per giocare da ala sulla destra. Buona qualità, bravo nell’uno contro uno a creare occasioni per i suoi compagni di squadra.”

Antonio Siragusano