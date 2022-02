Il Tottenham è stato uno dei club più attivi nell’ultima finestra di calciomercato

In piena lotta per entrare in zona Champions League, il Tottenham di Conte e Paratici è pronto a spiccare il volo dopo gli innesti di gennaio. Dalla Juventus, infatti, in casa Spurs sono arrivati Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, entrambi reduci da una prima parte di stagione non proprio esaltante sino a questo momento.

Due acquisti che a Londra sono stati parecchio criticati, ma che in ottica futura potrebbero invece risultare due giocatori di grande prospettiva. Starà ad Antonio Conte, poi, riuscire a tirare il meglio dai due ex bianconeri, sfruttando le sue doti da valorizzatore che da anni gli vengono riconosciute. Delle strategie di mercato del Tottenham ha parlato lo stesso Paratici sui canali ufficiali del club: “Sei mesi fa sono arrivato qui ed abbiamo messo in conto di ricostruire la squadra. Ricostruire una squadra ha bisogno di tempo e passione. Abbiamo venduto diversi calciatori che avevano giocato diverse stagioni qui ed avevano bisogno di nuove motivazioni, ma abbiamo comprato giocatori giovani, con tecnica, motivazione, mentalità, per il presente e per il futuro. Abbiamo uno dei migliori allenatori al mondo, credo che siamo nella giusta direzione”.

Paratici su Kulusevski e Bentancur: “Hanno le caratteristiche che cercavo”

In merito agli acquisti di Bentancur e Kulusevski, Fabio Paratici ha infine spiegato: “Cercavamo caratteristiche specifiche, ed abbiamo preso i calciatori giusti per i ruoli giusti. Kulusevski e Bentancur sono due giovani, ma hanno tanta esperienza. Bentancur ha giocato cinque anni alla Juventus, entrambi giocano con le rispettive nazionali. Hanno bisogno sicuramente di crescere, ma sono già pronti. Rodrigo è un centrocampista completo, da box to box. Dejan ha ancora 21 anni, è un ottimo prospetto ma è già pronto per giocare”.

