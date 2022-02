Futuro Zaniolo, Mourinho va al contrattacco: “Serve maturità”

Josè Mourinho in conferenza stampa parla del futuro di Nicolò Zaniolo: il messaggio alla Juventus è chiaro

Dopo le parole di Tiago Pinto sul futuro di Zaniolo e le voci sull’interesse della Juventus, tocca a Josè Mourinho parlare del numero 22 della Roma. In conferenza stampa il tecnico portoghese esprime un concetto chiaro: Zaniolo resta in giallorosso fino al 2024.

Lo Special One si scaglia anche contro chi ha alzato il polverone dopo la frase del General Manager dei capitolini: “Erano parole normali. Per un direttore onesto, che non nasconde e non vende fumo, è difficile dire che resterà qui al 100%. Forse non avrebbe fatto piacere neanche dal giocatore perché vuole sentirsi libero. Serve maturità, parola chiave nel progetto Roma ma anche per voi. Il nostro progetto, il nostro modo di comunicare credo che sono maturi: i tifosi credono in noi e ci appoggiano ed è un altro fatto che dimostra maturità”.

Mourinho non si nasconde: “Le parole di Pinto sono state isolate dal contesto: dovete avere maturità anche voi e non trasformare una frase onesta in qualcosa per finire in prima pagina”. Sempre su Zaniolo l’allenatore aggiunge anche: “Se l’obiettivo è migliorare sempre, i calciatori importanti devono restare: Zaniolo come minimo sarà alla Roma fino al 2024”.

Calciomercato Roma, Mourinho contento

Nella conferenza stampa Mourinho ha anche commentato il mercato appena concluso e si è detto soddisfatto per quanto fatto dalla società. “Sono contento del mercato fatto. Se mi chiedi se preferisco il mercato di altre squadra, dico di sì. Sono stato nel mercato di Chelsea, Inter, Real, ma per il nostro profilo sono felice del mercato fatto. Siamo più forti del 31 dicembre: se ne sono andati 4 giocatori che giocavano poco e preso 2 giocatori che in un paio di settimane hanno giocato più di quei 4″.

Roma, Mourinho annuncia il forfait di Pellegrini

Nel corso della conferenza stampa, Mourinho ha anche annunciato il forfait di Pellegrini nella gara contro il Genoa: “Non è ancora pronto per giocare. Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, con un nuovo allenatore e mezza rosa cambiata. E’ difficile da capire come giocheranno: la cosa più importante è che giocheremo in casa e torneranno i nostri tifosi”.

INTER – “Giocare con Pellegrini Mkhitaryan e Oliveira? Contro il Milan c’erano Lorenzo, Mkhitaryan e Veretout, quindi è possibile. Oliveira è anche più posizionale di Veretout. Non abbiamo un regista puro, ma abbiamo diverse opzione. In futuro servirà un calciatore diverso, un regista puro. Sono contento di come sta crescendo Bove, ha qualità e maturità, non è un ragazzino”.