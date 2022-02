Milan, ‘bufera’ Kessie: cosa è successo e la decisione del club

Milan: clamorose novità su Franck Kessie alla vigilia dell’atteso e forse decisivo derby, in ottica Scudetto, contro l’Inter di Inzaghi

Pioli ha detto che sta bene e che da lui si aspetta una partita di spessore domani contro l’Inter nel derby. Un derby che può dire moltissimo se non tutte circa le ambizioni Scudetto dei rossoneri. A cui, per battere i nerazzurri capolisti con 5 punti di vantaggio (e una gara in meno), servirà anche il miglior Kessie. Proprio lui, al centro di rumors di calciomercato visto che il contratto è ancora in scadenza a giugno.

Stando alle ultime di Rudy Galetti su Kessie, però, il rinnovo col Milan è totalmente da escludere. Il centrocampista sarebbe arrivato alla rottura totale con la dirigenza, anzi nella fattispecie con la proprietà del club dopo il suo rifiuto all’offerta del Tottenham di Conte e Paratici ella finestra invernale. Cedendolo a gennaio, il Milan avrebbe incassato qualcosa dal suo cartellino ed evitato, in sostanza, di perderlo a zero a fine stagione.

🚨🔥 Retroscena #Milan: la proprietà non ha gradito che #Kessie abbia rifiutato l’offerta del #Tottenham che avrebbe fatto monetizzare i 🔴⚫. ❌💰 Dopo questo episodio, non sono previste ulteriori proposte di rinnovo per l’🇨🇮. 🐓⚽#Calciomercato #Transfers #THFC pic.twitter.com/gL8WSh4LlY — Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 4, 2022

Calciomercato, Kessie ‘rompe’ con il Milan: Psg e Barcellona avanti a Juventus e Inter

Kessie è quindi destinato a salutare il Milan a costo zero. A lui penserebbero pure Juventus e Inter, oltre che Barcellona, Paris Saint-Germain e lo stesso Tottenham. I blaugrana e i parigini sono i favoriti nella corsa al cartellino perché in grado di esaudire le sue richieste economiche, che partono da 7-8 milioni di euro netti a stagione.