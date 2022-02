Torna la Serie A e il piatto forte della prossima giornata si giocherà domani pomeriggio alle ore 18. In vista di Inter-Milan prende la parola Stefano Pioli in conferenza stampa

Archiviato il calciomercato invernale e la recente sosta torna il campionato di Serie A, e lo fa alla grande con un Inter-Milan da brividi ad infiammare il sabato pomeriggio. Alle ore 18 scenderanno in campo le due milanesi in un derby che vale un bel pezzo della corsa al titolo: i nerazzurri puntano a creare distacco, mentre i rossoneri vogliono ravvivare la battaglia per il titolo.

A presentare la partita ci ha pensato in conferenza stampa l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo le parole di questa mattina di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole raccolte in diretta da Calciomercato.it.

MARCATURA SU BROZOVIC – “E’ giusto tenere in considerazione le caratteristiche degli avversari, però senza snaturarci”.

DERBY PESANTE – “Domani dovremo cercare quella qualità nell’ultima porzione di campo che ci è mancata contro la Juventus. E’ indubbio che questa partita pesi tanto, ma vogliamo vincerla”.

IBRA, REBIC E TOMORI – “Zlatan e Rebic non ci saranno. Tomori sì, ma non credo dall’inizio. Ha fatto un allenamento e mezzo, difficile pensare che abbia tanto minutaggio nelle gambe. Il ginocchio non si è gonfiato, gli vanno fatti i complimenti. Per quanto riguarda Rebic, purtroppo ha preso un trauma alla caviglia e non si è ancora ripreso”.

MERCATO – “Sono fiducioso perché conosco le caratteristiche dei miei giocatori. Sul mercato c’è stata una scelta condivisa. Non c’è stata la possibilità di prendere un calciatore che facesse fare il salto di qualità. Siamo una squadra competitiva”.

LAZETIC – “E’ disponibile e volenteroso. Ha un carattere forte, ha grandi mezzi fisici, con un’ottima tecnica. Domani sarà con noi”.

KESSIE – “Franck sta bene, l’ho visto in ottime condizioni. Da lui mi aspetto una gara di spessore”.

PERICOLO JUVE – “Ha preso Vlahovic che è un centravanti molto forte, ma sarà il campo a dire cosa succederà. Sono sempre stati in lotta per i primi quattro posti, noi conosciamo i nostri obiettivi e bisogna spingere tanto”.

GIROUD – “Parliamo di un giocatore intelligente e completo, che sa riempire l’area di rigore e, allo stesso tempo, fare da raccordo”.

LEAO – “Da Rafa bisogna sempre aspettarsi tanto. Deve convincersi di più quanto è forte, ora è arrivato il momento di dimostrarlo”.

FIORETTO IN CASO VITTORIA – “Una partita del genere lo merita. Ho qualcosa in mente. Poi ve lo dirò…”.