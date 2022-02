Niente Newcastle, “Il progetto non convince” | Via libera per il Milan

Arrivano le dichiarazioni dell’agente del calciatore che piace al Milan. No al club inglese, in estate lascerà la Francia. Il punto

Il Milan continua a guardare con interesse al calciomercato francese. I rossoneri – da quando sono arrivati Maldini e Massara – hanno spesso puntato sui giocatori che hanno militato in Ligue 1.

In estate varcherà i cancelli di Milanello, il centrocampista Adli. Prima era stata la volta di Mike Maignan, Ballo-Toure, Pierre Kalulu e Rafael Leao. Il calciatore del Bordeaux non dovrebbe essere l’unico militante in Ligue 1 a vestire il rossonero. Come raccontato nei giorni scorsi, il Milan è interessato a mettere le mani su Sven Botman e Renato Sanches del Lille. Per entrambi serve una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Ad oggi il più vicino a lasciare il club francese per sbarcare in Italia è il difensore olandese.

Vi abbiamo raccontato anche dell’interesse per Hugo Ekitike. Il centravanti classe 2002 è il volto nuovo del calcio francese: in 18 partite in Ligue 1, disputate con la maglia Reims, ha realizzato otto gol e tre assist. Una rete, in due match di Coppa di Francia. Le sue prestazioni, chiaramente, non sono passate inosservate. Oltre ai rossoneri, Hugo Ekitike è seguito con interesse da altri top team: sulle tracce del 2002 ci sono anche Borussia Dortmund e Psg.

Calciomercato Milan, niente Newcastle per Ekitike: parla l’agente

A muovere passi concreti in inverno, però, è stato il solito Newcastle. Il club inglese, che ha provato a mettere le mani anche su Botman, avrebbe messo sul piatto un’offerta da circa 40 milioni di euro.

Offerta rispedita al mittente e che lascia sperare la concorrenza. A spiegare il no ai Magpies è stato l’agente, Karl Buchmann: “Non eravamo convinti del progetto sportivo (al Newcastle) e non abbiamo visto alcun piano a breve o medio termine. Hugo ha ottenuto grandi risultati in soli sei mesi, ma dato che è attaccato al club, abbiamo concordato con la dirigenza di concludere la stagione con il Reims”.