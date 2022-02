Zaniolo-Juventus, pronto il bonifico alla Roma | Doppio colpo in attacco

La Juventus è pronta a far partire il bonifico alla Roma per Zaniolo, ma Agnelli ragiona sul doppio colpo in attacco

La Juventus osserva con ammirazione Nicolò Zaniolo. E’ lui uno degli obiettivi principali in vista del prossimo calciomercato estivo. La Roma, dal canto suo, ad oggi non considera prioritario il suo rinnovo. Come anticipato da Calciomercato.it, dopo l’incontro del mese scorso col suo entourage, ci sarà un nuovo contatto entro la fine di questo mese.

Nessun appuntamento fissato tra le parti, quindi. C’è la promessa di rivedersi ma la distanza resta. Rispetto a qualche mese fa, infatti, il quadro non è cambiato: la Roma non ha fretta per la firma di Zaniolo ed è disposta ad affrontare le discussioni solo più avanti, eventualmente al termine del mercato estivo. L’attuale accordo è in scadenza nel 2024 e a Trigoria c’è la volontà di ascoltare possibili offerte sui 40 milioni di euro. La Juventus, riporta ‘Tuttosport’, può far partire bonifici importanti che spostano l’asse e scompaginano equilibri solo apparentemente consolidati.

Calciomercato Juventus, Zaniolo e Raspadori nel mirino per la prossima estate

La società di Agnelli ormai da anni segue con interesse Zaniolo. Sarebbe proprio lui la punta di diamante del ringiovanito progetto bianconero. I giallorossi, del resto, potrebbero accettar somme importanti considerata anche la prolungata assenza dalla Champions League, che economicamente si riversa sui conti del club.

Intanto, nell’attacco della Juventus, si prevede il mancato riscatto del cartellino di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Alla Continassa seguono attaccanti anche con caratteristiche differenti dallo spagnolo. Nonostante il pressing dell’Inter, i bianconeri monitorano la situazione del 2000 Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Dopo Vlahovic il progetto prosegue. La nuova Juventus prosegue sulla linea verde e mette nel mirino i migliori talenti del panorama italiano. Se l’obiettivo dei prossimi quattro mesi sarà l’approdo in zona Champions, dall’anno prossimo si tornerà a fare sul serio per lo Scudetto.