Juventus, ma non solo | Nuovo raid di Conte in Serie A

Antonio Conte è solo all’inizio della sua rivoluzione nel Tottenham: ora guarda in Italia per la difesa

In questi primi mesi di Tottenham, l’asse più caldo per Fabio Paratici è stato senza dubbio quello che porta in Serie A. L’ex dirigente della Juventus ha puntato il mirino in Italia, da Gollini a Romero che sono stati alcuni dei colpi più importanti del calciomercato estivo. Poi ovviamente a gennaio con la doppietta bianconera composta da Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski.

Due acquisti che, tra l’altro, non sono stati molto apprezzati dai tifosi del Tottenham, che accusano Paratici addirittura di ‘lavorare’ ancora per la Juventus. In ogni caso Bentancur è arrivato oggi a Londra, visto che in questi giorni era in Uruguay con la nazionale, ed è stato presentato con il consueto video e la foto con la sua nuova maglia. Due giocatori voluti comunque da Antonio Conte, che continua anche lui a guardare in Serie A. È di queste ore anche l’indiscrezione sull’interesse nei confronti di Victor Osimhen, bomber del Napoli assente da diverse settimane causa infortunio. Ma che ora, dopo il rientro per qualche minuto, si prepara a tornare al top.

Calciomercato, Conte in Serie A pure per la difesa: da de Ligt a Koulibaly

ll Tottenham di Paratici, dopo il fallimento della scelta del nuovo allenatore Espirito Santo, esonerato dopo poche settimane, ha scelto Conte e ora la coppia sta lavorando per rinforzare la rosa nelle varie sessioni di calciomercato. A gennaio sono arrivati diversi giocatori, in primis Bentancur e Kulusevski. In questa sessione gli Spurs si sono concentrati sul reparto offensivo, non a caso gli obiettivi principali sono stati da subito prima Luis Diaz e poi Adama Traore. Nessuno dei due però è arrivato: il primo ha scelto il Liverpool, l’altro il ritorno a Barcellona. In estate, secondo il ‘Daily Telegraph’, il Tottenham si concentrerà invece sulla difesa. Spostando le attenzioni ancora in Italia.

I sogni possono essere numerosi, a partire dalla suggestione de Ligt, che la Juventus potrebbe sacrificare per il bilancio e ulteriori colpi in entrata. C’è poi de Vrij, il nome forse maggiormente in bilico visto il rinnovo che non è ancora arrivato e ovviamente i due anni insieme all’Inter con Conte. Stessa valutazione e scadenza (2023) anche per Koulibaly, che potrebbe anche diventare capitano del Napoli nel dopo-Insigne. Sarebbe un rinforzo top anche il senegalese, ma può stuzzicare anche la situazione di Antonio Rudiger. Il tedesco è in scadenza col Chelsea e non vuole rinnovare, chiedendo una cifra astronomica. Su di lui tutte le big europee, dal Real Madrid al Bayern Monaco. Paratici dovrebbe convincerlo con un ingaggio monstre, ma sarebbe l’occasione di fare uno sgarbo clamoroso ai rivali del Chelsea e magari riguadagnare più di qualche punto agli occhi dei tifosi.