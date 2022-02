Uragano Conte sul calciomercato | Colpo da 83 milioni in Serie A

Antonio Conte offre 83 milioni di euro per il bomber, il Tottenham guarda in Serie A per rinforzare il suo attacco

La Premier League sogna Victor Osimhen. Dopo l’interesse del Newcastle registrato nel calciomercato invernale da poco terminato, ora si prospetta anche quello del Tottenham di Conte e Paratici.

Il Tottenham, riporta ‘Football Insider’, avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante del Napoli già a gennaio, ma il club italiano avrebbe respinto l’approccio degli Spurs, i quali cercavano di ingaggiare un attaccante nella recente finestra. Alcune fonti informate, però avrebbero riferito che gli inglesi sono intenzionati a tornare nuovamente alla carica la prossima estate. Il giocatore classe 1998 è valutato circa 70 milioni di sterline (quasi 83 milioni di euro) dalla società di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, il Tottenham punta Osimhen: Conte prepara 83 milioni di euro

Il bomber nigeriano è quindi presentato dalle fonti inglesi come un obiettivo chiave del Tottenham, che cerca da tempo un valido profilo che possa affiancare Harry Kane o fargli da erede. Antonio Conte, dal canto suo, gioca spesso con due attaccanti nella sua formazione preferita, il 3-5-2, e vuole una rosa completa nel reparto offensivo.Le buone prestazioni di Osimhen in Europa League, inoltre, avrebbero impressionato lo staff inglese in questa stagione.

Finora sono 9 i gol e 2 gli assist realizzati in 16 presenze totali. Dopo il grave infortunio accusato durante Inter-Napoli, il bomber è tornato a gennaio ed è in cerca della forma migliore per proseguire bene il suo campionato. Sin dal suo arrivo in terra campana, non è mai riuscito a rendere al massimo soprattutto a causa di infortuni e diverse positività al Covid. Fra pochi mesi potrebbe così partire l’affondo londinese per il nigeriano del Napoli. Spalletti è avvisato.