Il Napoli annusa il pericolo per Osimhen: il prezzo non ‘spaventa’

Victor Osimhen piace in Premier League, assalto possibile in estate: il Napoli non fa sconti, il prezzo per trattare l’eventuale addio

Sarà sicuramente un Napoli diverso quello che affronterà la prossima stagione. Al di là di come finirà l’annata in corsa, con la squadra di Spalletti seconda in classifica e agli spareggi di Europa League, per la società di De Laurentiis la prossima estate sarà una sorta di spartiacque.

L’addio a Lorenzo Insigne è già stato certificato, ma il capitano nell’ultimo tango in azzurro non sarà solo: Dries Mertens è un altro dei possibili partenti, visto il contratto in scadenza, come Ghoulam e Ospina. La vecchia guardia è pronta ad abdicare ma potrebbero esserci novità anche per le nuove leve ed in particolare per Victor Osimhen. al suo secondo anno al Napoli, l’attaccante nigeriano ha fatto vedere a sprazzi il suo indubbio talento, condizionato però anche quest’anno dagli infortuni. Ora che si sta riprendendo, il suo nome diventa uno dei possibili protagonisti del calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli, Newcastle su Osimhen: il prezzo

A parlarne è ‘gazzetta.it’ che spiega come Osimhen sia sempre piaciuto in Premier League. Prima di venire al Napoli era seguito anche dal Liverpool ed ora il Newcastle potrebbe farsi avanti. I Magpies, in piena lotta per non retrocedere, hanno piani ambiziosi per il futuro e dispongono di mezzi economici importanti.

Considerata ormai fallita la pista Vlahovic, in arrivo alla Juventus, il club inglese potrebbe dirigere le sue mira proprio su Osimhen. Per farlo però occorrerà allettare Aurelio De Laurentiis con un’offerta importante, superiore ai settanta milioni di euro. Una cifra che per il Newcastle non rappresenterebbe il problema e che potrebbe essere giusta anche per altri club d’Oltremanica se il nigeriano dovesse confermare in questa seconda parte di stagione quanto di buono fatto prima dell’infortunio.