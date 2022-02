“Periodo in isolamento” | Due big a rischio per Napoli-Inter

Napoli-Inter è in programma sabato 12 febbraio allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. La sfida sarà valevole per la 25esima giornata di Serie A

Non solo Lozano, altri due big rischiano di saltare il big match Napoli-Inter in programma sabato 12 febbraio, quindi fra nove giorni al ‘Maradona’ e valevole per la 25esima giornata di Serie A.

La doppia ‘pesante’ defezione riguarda sempre la squadra di Luciano Spalletti, seconda a -4 punti (ma con una gara in più) di quella allenata da Simone Inzaghi.

I giocatori che potrebbero dare forfait sono due pilastri del Napoli, Koulibaly e Anguissa, di ritorno dalla Coppa d’Africa (il primo è in finale col Senegal, il secondo se la gioca oggi col suo Camerun contro l’Egitto): “Ad oggi è previsto un periodo di isolamento per chi rientra dall’estero – ha detto in diretta a a ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, Mariarosaria Granata, direttrice epidemiologia e prevenzione ASL Napoli 2 Nord – Sono in attesa delle nuove disposizioni effettuate. Bisognerebbe valutare il riconoscimento dello status vaccinale del Paese di provenienza, se le norme sono le stesse del nostro. Potrebbe decadere la disposizione dell’isolamento nei prossimi giorni. Al rientro in Italia possiamo riconoscere un’infezione contratta all’estero, Koulibaly avrebbe un Green Pass super rafforzato vista la sua positività recente al Covid”.

Napoli-Inter, Granata: “Koulibaly e Anguissa? Da normativa dovrebbero restare in isolamento dieci giorni con un tampone in entrata e uno in uscita”

“Attualmente sono suddivisi per elenchi i Paesi: in base a dove si proviene si attuano delle regole – ha aggiunto la dott.ssa Granata – L’elenco interessa a noi, dato che i due calciatori provengono dal Camerun. Da normativa dovrebbero restare in isolamento dieci giorni con un tampone in entrata e uno in uscita. Ma, come dicevo, stiamo aspettando il nuovo Decreto che facilita i rientri dall’estero. Ci sono regole più flessibili e viene considerato lo stato vaccinale, quello di guarigione. Di ufficiale, però, non c’è ancora nulla. Mi rapporterò con i medici del Napoli”, ha concluso.