Nuovo infortunio in nazionale | Un big a rischio per Napoli-Inter

La sosta delle nazionali si conferma infausta anche questa volta, infortunio e big ko: a rischio per il big match tra Napoli e Inter

Arrivano pessime notizie dall’altra parte dell’oceano, nuovo infortunio per una stella della Serie A: a rischio per il big match di settimana prossima.

Nel corso di Messico–Panama, infatti, Hirving Lozano è finito in ospedale per un infortunio subito intorno al 66′. Per l’esterno del Napoli si teme una lussazione della spalla, anche se il giocatore deve ancora essere sottoposto alla risonanza magnetica e a tutti gli esami del caso. Luciano Spalletti non potrà contare sul ‘Chucky’ per la partita contro il Venezia di questo weekend, ma anche il big match contro l’Inter di settimana prossima è a serio rischio per il messicano. In quella che potrebbe essere una delle sfide decisive per le sorti dello scudetto, quindi, il tecnico toscano rischia di avere già il primo forfait.

Napoli, infortunio pesante per Lozano | Rischia 2 mesi di stop

Le prime sensazioni sono preoccupanti, perché se la lussazione alla spalla dovesse essere confermata allora Hirving Lozano rischierebbe 2 mesi di stop. Il Napoli, in tal caso, si confermerebbe come una delle squadre più sfortunate del campionato italiano: diversi sono gli infortuni di questo genere che hanno colpito la compagine di Luciano Spalletti. E, come detto in precedenza, la sfida scudetto contro l’Inter si allontana sempre di più per il messicano. Un pensiero in meno per Simone Inzaghi e per la retroguardia nerazzurra, che molto probabilmente non dovrà fronteggiare Lozano.