CMIT TV | Conte tenta lo sgarbo all’Inter: “Due di picche”

Antonio Conte ha incassato il no di un calciatore dell’Inter: il retroscena di mercato che riguarda il Tottenham

L’Inter è attesa da un tour de force niente male: in undici giorni Milan, Roma, Napoli e Liverpool, un ciclo terribile per Simone Inzaghi e i suoi calciatori.

La società ha provato ad aiutare il tecnico con gli innesti di Gosens e Caicedo sul mercato, mentre si lavora anche sul futuro. Occhi puntati in questa fase sui rinnovi di contratto ed in particolare su quello di Marcelo Brozovic: il croato è in scadenza a fine stagione, la trattativa sembra a buon punto ma non mancano le indiscrezioni sull’interesse, ad esempio, del Barcellona. Intanto, intervenuto alla CMIT TV Fabio Bergomi ha svelato un retroscena proprio sul centrocampista e su Antonio Conte.

“Tra Brozovic e Conte all’inizio c’è stato un rapporto molto difficile – le sue parole – , si narra addirittura che Conte volesse un altro uomo. Dopo si è creata una relazione importante. Conte lo ha chiamato, ma ha preso un due di picche, perché Brozovic non andrebbe più da lui. Il nuovo contratto è stato limato nei dettagli. Oggi possiamo dire che ci siamo per il rinnovo”.

Calciomercato Juventus, Bergomi: “Destino Zaniolo è quello”

Fabio Bergomi dopo aver parlato di Brozovic, si è soffermato anche sul futuro di Zaniolo, tornato al centro delle indiscrezioni dopo le parole di Tiago Pinto che hanno alzato nuovi dubbi sulla permanenza in giallorosso del calciatore.

Sulle sue tracce c’è la Juventus e su questo Bergomi dice: “Zaniolo ha una storia e una famiglia bianconera. E’ sempre stato un tifoso della Juve e credo anche i genitori. Il suo destino è quello e nonostante il suo transito a Roma non può finire che così. E’ un po’ come Bernardeschi rossonero. Mourinho ha un grande limite. A lui non piacciono i giovani, infatti chiamava Santon ‘bambino’. A lui piace lavorare con giocatore formati, vuole avere a che fare con degli uomini e spronarli a vincere. Con i bambini non va d’accordo”.