La Juventus piomba su Zaniolo | Nuovo contatto con l’agente

Dopo un super mercato invernale, la Juventus punta Zaniolo per l’estate: nuovo contatto con l’agente del giocatore della Roma

I bianconeri sono usciti allo scoperto con il mercato invernale, l’obiettivo è chiaro: tornare a vincere il prima possibile, per interrompere subito il dominio dell’Inter.

La decisione di mettere le mani su Dusan Vlahovic già nel mercato invernale è dettata dall’urgenza di anticipare la concorrenza, ma anche dalla necessità di non sbagliare la stagione. Per tornare al vertice del calcio italiano, infatti, non può essere presa in considerazione la possibilità di non qualificarsi alla prossima Champions League. La favolosa campagna acquisti invernale è da leggere proprio in questo senso e in estate i piani per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri si concentrano su Nicolò Zaniolo: nuovo contatto.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è un obiettivo | Nuovo contatto

Le ambizioni della Juventus devono essere alimentate dai risultati e per raggiungerli è necessario un grande lavoro dell’allenatore e una rosa di campioni adatti alle idee del tecnico. Ecco perché i bianconeri non mollano la presa su Nicolò Zaniolo, profilo altamente gradito da Massimiliano Allegri e potenzialmente perfetto per giocare con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a mercato chiuso ci sarebbe stato un nuovo contatto tra la Juventus e l’entourage di Zaniolo: ‘Madama’ ha ribadito l’interesse, facendo sapere che un tentativo per portarlo a Torino in estate verrà fatto.

Anche la rosea conferma quanto ribadito sulla CMIT TV, l’arrivo di Zaniolo non è collegato ad un addio di Paulo Dybala: l’italiano e l’argentino potrebbero coesistere tatticamente e non è escluso che possano diventare compagni di squadra l’anno prossimo. Non da escludere nemmeno che arrivi il rinnovo con la Roma: le parole di Tiago Pinto non volevano mettere il giocatore sul mercato, ma spiegare la situazione ai tifosi con grande realismo e senza frasi di circostanza. Dal prossimo weekend entrambe le società saranno impegnate sul campo, servirà una seconda parte di stagione importante per centrare gli obiettivi stagionali prefissati ed è vietato sbagliare. In estate, poi, per Zaniolo potrebbe iniziare tutta un’altra storia.