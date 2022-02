CMIT TV | Roma, Piacentini: “Con Zaniolo errore sul rinnovo

Roma, della situazione Zaniolo e non solo ha parlato Gianluca Piacentini intervenuto in diretta alla CMIT TV

“Pinto non credo abbia detto nulla di sconvolgente. Calciatori incedibili non esistono e lui è stato molto onesto nel dire che non c’è la certezza che i calciatori, in questo caso Zaniolo, l’anno prossimo saranno sicuramente alla Roma“. Così ha parlato Gianluca Piacentini. Il giornalista del ‘Corriere della Sera’, ha parlato della situazione in casa giallorossa e delle parole pronunciate da Pinto in conferenza stampa.

Piacentini è intervenuto in diretta alla CM.IT TV e ha parlato proprio del futuro del classe 1999: “Lui ha il contratto in scadenza nel 2024 e credo ci sia tempo per affrontare il discorso rinnovo. Pinto forse poteva dire ‘Contiamo su di lui, è un giocatore importante’ e questa polemica non ci sarebbe stata, visto che si parla di Zaniolo gradito a grandi squadre. Non mi affretterei a dire che andrà via sicuramente, c’è un rinnovo da fare e che la Roma doveva secondo me fare da mesi. Ad inizio stagione c’era dubbio che potesse tornare un calciatore importante e forse si doveva fare in quel momento il rinnovo. Se dovesse fare sei mesi ad altissimo livello, la Roma il rinnovo dovrà pagarlo molto di più. E’ una situazione che ha scatenato tante polemiche, ma c’è ancora tempo per lavorare a questo caso”.

Roma, Piacentini: “Ancora due sessioni per costruire la squadra a Mourinho”

Piacentini ha poi parlato anche del mercato in entrata: “Se pensiamo che con Oliveira e Maitland-Niles la Roma debba vincere un trofeo è un’aspettativa che può essere disattesa, se si ragiona invece in ottica di squadra allora è un altro discorso. Questa è una squadra più simile alle richieste di Mourinho, che è stato accontentato anche nei tempi. Dire che la Roma abbia però recuperato terreno nei confronti delle prime 4 squadre è difficile ancor più considerando il mercato della Juventus. La Roma sta tentando di ricostruire una rosa più funzionale, si avvicina di più all’idea di Mourinho, ma credo che ci vorranno ancora un paio di sessioni di mercato per una rosa che rispecchia in pieno il tecnico. Vincere la Coppa Italia non sarà facile, la Conference invece è obiettivo più abbordabile, ma la certezza della vittoria non te la da nessuno. E’ onesto dire che si sta costruendo una rosa che dovrà essere completata su richiesta dell’allenatore per mettere nelle condizioni Mourinho di poter vincere qualcosa”.

Su un possibile colpo in canna a gennaio: “La sensazione è che sia rimasto un colpo in canna anche se Pinto ha detto no. Si era associato l’addio di Diawara all’arrivo di un altro giocatore. La Roma ora è più completa a differenza di prima. Come numeri ci siamo. Pinto ha monitorato delle possibili opportunità, si è provato a sentire l’Arsenal per Xhaka e non ci sono stati margini, si riproverà a farlo per l’estate prossima”. Infine sul riscatto di Florenzi da parte del Milan: “Dipende più dal Milan, la sua storia a Roma è abbastanza chiusa. Inoltre la Roma ha interesse a venderlo, sarebbe una plusvalenza totale. Non si opporrebbe e anche il giocatore sarebbe felice, dipende quasi solo dal Milan”.