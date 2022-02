CMIT TV | Juventus-Zaniolo, l’annuncio: “Si sta aspettando il momento giusto”

Juventus e l’ipotesi Zaniolo dalla Roma come prossimo colpo di mercato: l’annuncio in diretta alla CMIT TV

Tra acquisti e cessioni. Alberto Mauro, di ‘Radio Bianconera’ è intervenuto in diretta alla CM.IT TV e ha parlato del mercato legato alla Juventus, tra entrate ed uscite. Uno dei nomi recentemente accostati è quello di Zaniolo. Nella conferenza di ieri, Tiago Pinto non ha confermato una permanenza del giocatore alla Roma e l’accostamento alla Juventus, da sempre grande interessata, è stato inevitabile.

Il giornalista ha sottolineato come il profilo del classe 1999 da tempo piaccia ai bianconeri: “Zaniolo rientra nei parametri juventini, ha uno stipendio non alto e può rimanere nei paletti del monte ingaggi della Juventus. Una società che cerca giocatori italiani importanti e Zaniolo in questo senso lo è certamente. La Juve sta probabilmente aspettando il momento giusto per portarlo a casa, può essere una buona pista per la Juventus, bisognerà capire se manterrà garanzie dal punto di vista fisico. Il suo profilo piace e credo che il grande obiettivo per l’estate sarà un centrocampista”.

Juventus, Mauro: “Zaniolo più facile di Milinkovic-Savic”

A proposito di colpi a centrocampo, Mauro ha parlato dell’ipotesi Milinkovic-Savic in bianconero: “Credo dipenda da cosa voglia fare Lotito. Il nome circola da tanto in orbita Juve, ma in questo momento Milinkovic-Savic è più complesso rispetto a Zaniolo, sia per i valori più alti del cartellino sia perché trattare con Lotito e la Lazio è più difficile. Zaniolo può essere un buon colpo a cifre più contenute. Il serbo sarebbe un colpo alla Vlahovic e dopo quanto è stato speso per il centravanti, non sarebbe facile fare un altro colpo di quel livello”.