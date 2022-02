Juventus, ‘assist’ di Capello: “E’ il momento giusto per comprare Zaniolo”

Fabio Capello si è soffermato sul futuro di Nicolò Zaniolo: le parole dell’ex tecnico di Roma e Juventus

Le parole di Pinto di ieri sul futuro di Nicolò Zaniolo hanno aperto il dibattito su quale sarà il destino dell’attuale calciatore della Roma, corteggiato anche dalla Juventus.

A parlarne, intervenuto a ‘Sky Sport 24’ è Fabio Capello, ex allenatore giallorosso: “Zaniolo ha una visione di gioco difficile da trovare in giro. E’ completo, forte, giovane: purtroppo i due incidenti al crociato lo hanno penalizzato”.

L’ex tecnico della Juventus continua: “Non è ancora lui, non ha ancora ritrovato equilibrio e scioltezza: quando finisce le partite è sempre al limite per ciò che riguarda la freschezza fisica. Come giocatore però non di discute: fa la differenza”.

Calciomercato Juventus, Capello: “Zaniolo da prendere ora”

Sul futuro di Zaniolo Capello ha le idee chiare: è un rischio, ma da correre. Il tecnico friulano ha, infatti, affermato: “Chi prende Zaniolo, se sta bene fisicamente, acquista un giocatore che fa la differenza. Ovviamente, chi lo acquista si assume i rischi del caso: i due crociati sono tanti, apre un problema di integrità fisica”.

Un problema che ha già avuto un calciatore importante come Roberto Baggio ed è proprio a lui che Capello paragona Zaniolo: “Baggio fino ai 27 anni nonostante gli infortuni è riuscito a rendere, poi non è stato più lo stesso. Zaniolo è ancora giovane: per chi lo volesse prendere, questo è il momento giusto”.