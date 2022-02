Calciomercato Inter, piace Saliba: duello con Milan e Real per il centrale

William Saliba entra nel nel mirino dell’Inter: ci sono anche Milan e soprattutto Real Madrid sul difensore dell’Arsenal

L’Inter è sempre più vicina a Gianluca Scamacca e Davide Frattesi: due colpi dal Sassuolo per ringiovanire e rafforzare la rosa. Una politica quella seguita dal club nerazzurro che mira ad alzare l’asticella della competitività in Europa ed in Italia, tenere i conti in certi standard (cercando di proseguire anche il processo di risanamento), ricercando profili che possano crescere e consacrarsi al Meazza.

Basti pensare ai Barella ed ai Bastoni, pilastri per Simone Inzaghi ma anche per la Nazionale di Roberto Mancini. Ed è questo il motivo per il quale la riconfermatissima squadra di dirigenti sta dragando il mercato in cerca di soluzioni per il pacchetto arretrato. Immaginarlo, ad esempio, under 23, con un background di esperienza internazionale e con un percorso di formazione convincente dovrebbe essere il percorso che può portare all’identikit dei nomi sul taccuino nerazzurro.

Saliba, un baby granatiere ma con tanta esperienza

Ed ecco che spunta dai radar il profilo di Wlliam Saliba. Classe 2001, camerunense di origine, ma francese di nascita e formazione, da poco eletto anche capitano dell’Under 21 transalpina. 192 centimetri, praticamente non ha perso un solo minuto in stagione all’Olimpique Marsiglia dove è stato girato in prestito dall’Arsenal. Già sono 2605 i minuti in stagione, il valore del cartellino continua a crescere ed i Gunners sono pronti a chiedere 30 milioni almeno a fine stagione. Niang Djibril, il suo agente, continua a stringere rapporti con tanti club e l’Inter è tra questi.

Un’attenzione che nasce dalle peculiarità di Saliba: tackle, forza ed aggressività coniugate ad un controllo di palla determinante in un calcio che impone l’uscita dal basso. Ecco il motivo per il quale, come è noto, anche il Real Madrid sta seguendo con attenzione il difensore, ha chiesto informazioni all’Arsenal ed al manager, così come a Marsiglia tutti sperano di poterlo riconfermare la prossima stagione. Una battaglia intricata ed intrigante, ma che Marotta ed i suoi vogliono giocarsi. Resta da aggiungere che Saliba è anche nella lista del Milan: un pour parler nella sessione di mercato appena andata in archivio, un nome che resta nell’agenda di Maldini con un circoletto rosso che ben lo evidenzia.