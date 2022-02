L’Inter non teme Vlahovic | Doppio colpo per rispondere alla Juventus

I nerazzurri vogliono rispondere al colpo Vlahovic della Juventus: due nomi per svoltare l’attacco dell’Inter in estate

L’Inter ha messo a segno un grande colpo nel mercato invernale, portando subito Robin Gosens a Milano, ma è passato in sordina a causa dell’acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus.

I bianconeri, prendendo quello che si prospetta essere il miglior centravanti della Serie A per i prossimi anni, si sono candidati in maniera autorevole al ruolo di grande rivale dei nerazzurri per il dominio sul calcio italiano. Beppe Marotta, però, ha sempre lavorato con grande anticipo e ha fatto della programmazione uno dei capisaldi per costruire i grandi successi raggiunti in carriera. L’ad dell’Inter potrebbe rispondere al colpo Vlahovic dei bianconeri con due grandi innesti al reparto offensivo nel prossimo mercato estivo.

Calciomercato Inter, risposta immediata a Vlahovic | Scamacca e Dybala in estate

La grande mossa dell’Inter per il mercato estivo potrebbe riguardare l’attacco e potrebbe comprendere due giocatori: i tifosi sui social chiedono una risposta al colpo Vlahovic della Juventus. I nomi giusti potrebbero essere due: Gianluca Scamacca e Paulo Dybala. Come rivelato da Giovanni Carnevali in esclusiva a Calciomercato.it, i nerazzurri si sono mossi per primi per l’attaccante del Sassuolo e in estate potrebbero raccogliere i frutti del lavoro pregresso. Sull’argentino, invece, la situazione è ancora tutta in divenire: in caso di mancato rinnovo, la ‘Joya’ potrebbe essere il grande colpo a parametro zero di Beppe Marotta. Attenzione però anche al futuro di Lautaro Martinez: il ‘Toro’ sta brillando con l’Argentina e molti club sarebbero interessati al numero ’10’ nerazzurro.