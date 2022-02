Serie A, ci siamo | Dimissioni pesanti e terremoto in Lega

Era nell’aria, ma ora la notizia è divenuta realtà: sono arrivate le dimissioni del presidente della Lega di Serie A

Uragano in Lega, il Presidente Paolo Dal Pino si è dimesso questa mattina dalla sua carica: ora la Serie A è senza un presidente.

Una notizia che era nell’aria, come vi avevamo raccontato in mattinata, ma che ora è divenuta realtà. La scelta di Paolo Dal Pino dovrebbe essere dettata soprattutto da motivi personali, ma il suo dissenso per le recenti riforme imposte dalla Federazione è cosa nota. Insomma, nemmeno il tempo di tornare in campo e la Serie A subisce subito un nuovo scossone. Come riportato da Alessandro Alciato, sul proprio profilo ‘twitter’, nella lettera di dimissioni l’ex Presidente ha dichiarato: “Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento”.

Come motivazioni, poi, Dal Pino ha spiegato: “In gennaio ho spostato in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A”. Ora le dimissioni sono ufficiali.