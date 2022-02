Notizia che può sconvolgere gli equilibri della Lega Serie A

Neanche il tempo di tornare in campo a poche ore dalla chiusura di un mercato che ha rinvigorito la forza e il fascino del campionato italiano, che per la Serie A è in arrivo una notizia che potrebbe avere ripercussioni molto importanti sul futuro della Lega.

Sul campionato italiano è in arrivo infatti una ‘bomba’ che presto avrà conseguenze dirette ai vertici del nostro calcio. E questo 24 ore dopo la lettera che i 20 club della massima divisione avevano inviato al presidente della FIGC Gabriele Gravina per esprimere la loro contrarietà alla riforma messa in atto sullo statuto e sulla governance della Lega Serie A, anche se tra i due eventi pare non ci sia correlazione diretta.

Terremoto Serie A, il presidente Paolo Dal Pino si dimette!

Il presidente Paolo Dal Pino sarebbe infatti pronto a rassegnare le proprie dimissioni da un momento all’altro. Una scelta dettata soprattutto da motivi personali, anche se è noto il dissenso palesato per le recenti riforme imposte dalla Federazione. Pare infatti che il dirigente, rimasto negli USA dopo le vacanze natalizia, abbia deciso di trasferirsi definitivamente con tutta la famiglia negli Stati Uniti.

Una scelta che sarebbe immediata ed inequivocabile: nella giornata odierna è attesa una lettera di dimissioni, a due anni di distanza dalla nomina di presidente avvenuta l’8 gennaio 2020. Dal Pino potrebbe anche lasciare l’incarico di vicepresidente vicario della FIGC.