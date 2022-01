Coppa di Francia, PSG eliminato dal Nizza: Donnarumma non basta

Non basta un super Donnarumma al PSG per evitare la cocente sconfitta ai rigori in Coppa di Francia contro il Nizza: decisivi due errori

Sembrava dovesse essere un PSG imbattibile quello costruito in estate dalla società parigina, ma di debolezze ce ne sono e diventano sempre più evidenti. I grandi acquisti estivi Messi e Donnarumma non sono infatti serviti a evitare la sconfitta in Coppa di Francia.

Artefice dell’eliminazione dei parigini è stato il Nizza, attuale seconda in classifica in Ligue 1, che ha giocato la partita perfetta, rischiando di vincerla anche nei tempi regolamentari. Dopo lo 0-0 maturato nei novanta minuti, le due squadre si sono sfidate nella lotteria dei rigori.

Il primo ha sbagliare è stato Leandro Paredes, vecchia conoscenza di Empoli e Roma, che si è fatto ipnotizzare da Bulka. A rimediare all’errore dell’argentino è subito Gigio Donnarumma che para il rigore a Delort. L’errore decisivo però è quello di Xavi Simons, che si fa parare il rigore da Bulka. Dunque primo trofeo stagionale che sfuma agli ottavi di finale per la squadra di Pochettino.