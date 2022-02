Calciomercato Milan, colpo a zero per la difesa

Il Milan continua a lavorare per un difensore: per la prossima estate spunta un’alternativa a costo zero

Un acquisto che pareva necessario in questo mercato di gennaio, ma che è stato rimandato in estate. Sicuramente però almeno un nuovo difensore centrale approderà al Milan nel corso del calciomercato estivo. Il club rossonero ha intenzione di rafforzare il reparto dei centrali e in più c’è da considerare il nodo legato al rinnovo di Romagnoli. Il capitano non ha ancora prolungato il proprio contratto e il rischio che possa lasciare il club a zero è forte.

Oltre al discorso legato a Romagnoli c’è poi da considerare il fatto che Simon Kjaer sarà reduce da un lungo e grave infortunio: ecco perché il Milan sta sondando con attenzione il mercato per arrivare ad un nuovo centrale difensivo. Tanti, anche in questo mese di gennaio, sono stati i nomi accostati alla società rossonera. Il preferito resta Sven Botman, centrale olandese del Lille. Il giocatore ha aperto le porte ad un possibile approdo a Milano, ma il costo del cartellino (nonostante gli ottimi rapporti con la società francese) è molto alto e sul giocatore ci sono tanti altri club.

Calciomercato Milan, occasione Mbemba

Oltre a Botman, un altro nome particolarmente gradito è quello di Bremer. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Torino e tante big hanno messo gli occhi su di lui. Anche in questo caso dunque c’è tanta concorrenza, ecco perché il Milan si starebbe guardando intorno e sondando altre piste. Una porta ad un nome già accostato in questo gennaio e che potrebbe rappresentare una grande occasione a costo zero in estate. Si tratta di Chancel Mbemba, difensore congolese classe 1994, il cui contratto con il Porto scadrà a fine stagione. Mbemba, giocatore rapido e con eccellenti doti fisiche, in grado tra l’altro di giocare davanti alla difesa, ha sfidato il Milan nel doppio confronto in Champions League e, secondo il ‘Corriere dello Sport’, è un nome che potrebbe tornare prepotentemente di moda in vista del mercato estivo rossonero.

L’arrivo di Lazetic a gennaio ha bloccato la possibilità di acquistare giocatori extracomunitari, ma per giugno non ci potranno essere problemi di questo tipo. Mbemba potrebbe dunque essere un’alternativa ad uno come Botman o Bremer, ma anche un aggiunta, proprio perché si dovranno tenere in considerazione le situazioni legate a Kjaer e Romagnoli.