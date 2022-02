Dybala out, Zaniolo in | Juventus, si scatena la polemica: “Malafede”

Le parole di Tiago Pinto su Zaniolo incendiano il primo giorno post mercato: la possibile staffetta con Dybala accende il dibattito

Neanche il tempo di chiudere i giudizi per la sessione invernale chiusa alle 20 di ieri ed è già calciomercato estivo.

Ad accendere il dibattito sono le parole di Tiago Pinto in conferenza stampa: “Non posso garantire che Zaniolo resti alla Roma anche il prossimo anno” le parole del General Manager giallorosso. Una frase che ha acceso il dibattito sul futuro del trequartista, sul quale – non è certo un segreto – esiste da tempo l’interesse della Juventus.

E proprio l’ipotesi bianconera ha riscaldato il pomeriggio social con i tifosi juventini (e non solo) che si sono scatenati sul possibile arrivo di Zaniolo alla corte di Allegri, ma anche su una ‘staffetta’ con Paulo Dybala. La ‘Joya’ è in scadenza di contratto e il rinnovo è sempre più in bilico. L’argentino potrebbe già accordarsi con un’altra squadra per il prossimo anno e le prossime settimane saranno decisive per capire quel che accadrà: nuovo contratto o via dalla Juventus?

Calciomercato Juventus, Zaniolo per Dybala: i social si spaccano

Una situazione che fa nascere ovviamente l’ipotesi di una sorta di staffetta: Dybala via da Torino con l’acquisto di Zaniolo per rimpiazzarlo. La Juventus ci guadagnerebbe? Da questo punto di vista i tifosi si spaccano: molti quelli che indicano nel giallorosso l’uomo giusto da affiancare a Chiesa e Vlahovic, per un tridente che la Juventus potrebbe godersi per anni.

Molti, però, anche i sostenitori della tesi opposta: Zaniolo in e Dybala out sarebbe per questa parte di tifosi un downgrade per la squadra di Allegri. Visione completamente diversa quindi con qualche utente che arriva ad accusare di “malafede” chi dice no a Dybala per i suoi acciacchi e poi vorrebbe Zaniolo in bianconero. E poi c’è chi decide di non scegliere: Dybala e Zaniolo insieme dietro a Vlahovic.

Ecco alcuni tweet:

Per favore non paragonate Zaniolo a Dybala… (e io adoro Zaniolo) #Joia — Francesco Katà (@Frances42582671) February 1, 2022

A giugno via Dybala e dentro Zaniolo — Ivangobbo (@senisregna) February 1, 2022

I believe in Zaniolo’s ability and talent, but it’d be blasphemous to not renew dybala for him — Marco Testa 🇮🇹 (@_marcotesta) February 1, 2022

Ci sono 2 categorie: -chi vuole Zaniolo alla Juve come sostituto di Dybala -chi vuole Zaniolo alla Juve CON Dybala Tutta la vita sul carro della 2ª opzione — Gobbo17 ★3☆8★ (@AlexBaros17) February 1, 2022

non scambierebbero zaniolo per dybala ahahhahahahahah — Quello delle figurine (@FedericoDav_SSL) February 1, 2022

Per quanto possa piacermi Zaniolo, sarebbe un downgrade di Dybala senza se e senza ma.

Sarebbe ideale vederlo giocare con continuità prima.

Poi vi voglio bene, ma abbiamo spaccato gente sana come un pesce, non oso immaginare cosa combineremmo con sto povero ragazzo. https://t.co/7z2HFJj7e8 — Tom (@TomsFin) February 1, 2022

Zaniolo vale solo come riserva di Dybala e nient'altro. — SassuoloFan1945 (@SFan1945) February 1, 2022

#Chiesa #Dybala #vlahovic non possono mai giocare insieme.#Chiesa #Zaniolo #vlahovic possono giocare insieme.

Ecco la differenza tra me e i dybalisti,il mio pensiero è come far rendere o giocare meglio la Juventus non odio dybala ma voi non siete pronti per questo discorso. — umbertovic (@umberto_secondo) February 1, 2022